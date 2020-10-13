سامسونج تكشف عن منظم حرارة ذكي مع تقنية الرادار

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن منظم حرارة جديد باسم ”نست ثرموستات“ (Nest Thermostat) ضمن علامة ”نست“ (Nest) التجارية التي تتضمن منتجات منزلية أخرى مثل نظام الإنذار، ومكبرات الصوت الذكية، وكاميرات المراقبة.

وتدخل ”سامسونغ“ بجهازها الجديد سوق المنافسة في هذا القطاع المهم، والمتنامي بشكل مطرد، وتطرح منظم الحرارة الجديد أمام منافساتها مثل ”أمازون“ التي أطلقت ”إيكو بي“ (Ecobee) و“هانيويل“ ( Honeywell) الشهيرة في هذا المجال.

وأصبح اسم ”نست“ (Nest) مرادفا لمنظِّمات الحرارة الذكية، التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في درجة حرارة منزلهم من الهاتف. وتمتاز أجهزة Nest Learning Thermostats السابقة بأنها قادرة على التعلم من اتجاهات المستخدم وضبط درجة الحرارة تلقائيا للمساعدة في توفير تكاليف الطاقة.

وبحسب ”سامسونغ“ فإن النموذج الجديد لا يتعرف تلقائيا على درجة الحرارة ويضبطها، ولكن يمكنه التوصية بجداول زمنية لمساعدة المستخدمين على توفير تكاليف الطاقة، ويمكنه توفير من 10% إلى 20% في فواتير التدفئة، و 15% في فواتير التبريد.

ويستخدم الجهاز رادار ”سولي“ (Google Soli)، الذي طُرح لأول مرة في هاتف ”بكسل 4“ (Pixel 4)، والذي يمكنه اكتشاف مرور شخص ما بجانبه ليضيء الشاشة تلقائيا.

ويتميز (Nest Thermostat) بتصميم جديد تماما مع لمسة عاكسة شبيهة بالمرايا في المقدمة، ويبدو أخف وزنا من النماذج السابقة، وبدلا من تدوير وجه الوحدة، ما على المستخدم إلا لمس الجانب وتمريره للأسفل لزيادة درجة الحرارة أو خفضها، ولكن لا يمكن للمستخدم استخدام الرادار للإيماء له في الهواء للتفاعل معه.