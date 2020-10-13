رينو تطرح موديلات ميجان وداستر 2021 بأسعار تنافسية

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، عن تخفيض أسعار موديلات 2021 لسيارتي رينو ميجان السيدان ورينو داستر الـ SUV في السوق المصري.

وأوضحت الشركة أن خطوة خفض أسعار موديلات 2021 من رينو مصر لتتماشى مع متطلبات وظروف السوق الذي يحتم على الشركات العالمية في مختلف المجالات تخفيض الأسعار.

وتراوحت التخفيضات على رينو ميجان ما بين 10 ألاف إلى 25 ألف جنيه، فقد حصلت الفئة الأولى على تخفيض 25 ألف جنيه ليصبح سعرها 273 ألف جنيه والفئة الثانية والثالثة حصلت على تخفيض 20 ألف جنيه ليصل سعرهما إلى 318 ألف جنيه للفئة الثانية و348 ألف جنيه للفئة الثالثة أما الفئة الرابعة التي تعمل بمحرك 1.2 تيربو وصل سعرها إلى 383 ألف جنيه مصري بتخفيض 10 آلاف جنيه.

وتُطرح رينو ميجان من ثلاث فئات تعتمد على محرك 1.6 لتر بقوة 115 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك CVT، والفئة الرابعة تأتي بمحرك 1.2 لتر تربو، و ناقل حركة أوتوماتيك7 سرعات ثنائي الدبرياج EDC.

وعلى مستوى التجهيزات الداخلية، منحت ميجان باقة من التكنولوجيا أنظمة المساعدة ، متمثلة في خاصية الكرت الذكي، مع خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ونظام مثبت ومحدد للسرعة لراحة السائق في المسافات الطويلة، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة في صف السيارة.

كما تتميز السيارة ميجان السيدان بشاشة داخلية مختلفة الأحجام حسب الفئة، تضم شاشة ملاحة والتحكم في نظام قيادة السيارة ما بين رياضي أو موفر، مع امكانية تغيير لون الإضاءة الداخلية لمقصورة السيارة وإضاءة شاشة العدادات و أيضا رينو ميجان مزودة بشاشة مرآة للهاتف تعمل مع نظام أندرويد و أبل.

تتمتع جميع الفئات بتجهيزات الأمن والسلامة التي تتمثل في 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، و6 وسائد هوائية للفئات الثالثة و الرابعة، مع نظام تعزيز التوازن الإلكتروني ESP ونظام الفرامل مانع الإنغلاق ABS، مع نظام المساعدة على الطرق الصاعدة، ونظام isoFix لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، مع نظام (immobilizer) للحماية ضد السرقة.

وزودت السيارة الميجان بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف، مقاعد مكسوة بالجلد، ونظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة، وهذا النظام الذكي يسهل عملية إدخال وإخراج الأمتعة بسلاسة. و أيضا تأتي الفئات الثالثة و الرابعة بنظام إضائة أمامية من نوع LED.

أما على مستوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تتمتّع داستر بتصميم خارجي يمنح مظهراً فريداً يتميّز والقوّة، بالإضافة إلى ارتقائه بمستويات الجودة عبر مقصورة داخلية تم تصميمها لتوفير تجربة قيادة مريحة وسهلة.

وحصلت داستر 2021 على تخفضات تراوحت بين 10 آلاف و24 ألف جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 278 ألف جنيه وسعر الفئة الثانية 302 ألف جنيه أما الفئة الأعلى تجهيزا إنخفض سعرها ليصبح 336 ألف جنيه مصري.

وتعتمد داستر 2021 على محرك 1.6 لتر بقوة 115 حصان، عزم دوران 156 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

منحت داستر 2021 باقة من أنظمة المساعدة على القيادة، ما يجعل المركبة جاهزة لخوض المغامرات والتمتّع بالراحة في القيادة اليومية المتمثلة في نظام المساعدة على الطرق الصاعدة (Hill Start Assist)، كاميرا الرؤية المتعدّدة (Multiview Camera) مع ميّزة التحذير من النقاط العمياء (Blind Spot Warning) وتكييف هواء أوتوماتيكي، وتشغيل المحرّك بدون مفتاح (Renault Smart Card) وشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات وتساعد هذه الشاشة على التحكم التام ببعض إمكانيات السيارة، وتضم أيضا (شاشة ملاحة و شاشة مرآة للهاتف تعمل مع نظام أندرويد و أبل) بالإضافة إلى تجهيزات وكسوات عالية الجودة.