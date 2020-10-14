نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل، عن جوال ايفون 12 برو ماكس الجديد لعام 2020م، وعن هاتف ايفون 12 برو، والهاتفان يدعمان تشغيل شبكات الجيل الخامس، وتصميم الجوالان يذكرنا بتصميم هاتف iPhone 4، وتصميم الشاشة يذكرنا بشاشة هاتف iPhone X، والذي جاء شاشة كاملة في عام 2017م، ويأتي هاتف iPhone 12 Pro بحجم 6.1 بوصة، وهو أكبر من جوال iPhone 11 Pro الذي جاء بحجم 5.8 بوصة، ويأتي جوال iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة، وهو أكبر من هاتف iPhone 11 Pro Max الذي جاء بشاشة 6.7 بوصة، وسوف نتناول بالتفصيل مواصفات الهاتف وسعره المتوقع في الدول العربية.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس

يحتوي الجوال على مواصفات كثيرة من أهمها ما يلي:-

الجوال يدعم تشغيل جميع الشبكات من الجيل الثاني وحتى شبكات الجيل الخامس. يأتي جوال iPhone 12 Pro Max بشريحتي اتصال واحدة من نوع Nano Sim، والشريحة الثانية إلكترونية. ظهر الجوال مصنوع من الزجاج، والإطار مصنوع من الألمنيوم. الجوال مقاوم للماء والغبار حتى 4 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة بشهادة P68. صوت الجوال ستيريو. لا يحتوي على جاك 3.5 ملم. نظام تشغيل الجوال iOS 14. يحتوي على مستشعر التعرف على الوجه، والتقارب والتسارع، والدوران، والبارومتر، والبوصلة. يحتوي على معالج من نوع Apple A14. يحتوي على ثلاثة أنواع من الذاكرة 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، و512 جيجابايت. يحتوي ايفون 12 برو ماكس على ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت. الهاتف يأتي باللون الرمادي الفلكي، والفضي، والذهبي، والأخضر الليلي. والأزرق.

مواصفات شاشة iPhone 12 Pro Max

تأتي شاشة الجوال على هيئة شاشة هاتف iPhone 4 ومواصفاتها كالآتي:-

نوع الشاشة Super Retina XDR OLED، تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

حجم الشاشة يبلغ 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 1242*2688 بكسل، بكثافة بكسلات 442 بكسل في البوصة.

تحتوي الشاشة على طلاء يحميها من الخدوش.

تحتوي على إصدار دولبي، وHDR10 +، وتحتوي على مجموعة من الألوان الواسعة.

تحتوي على نغمات حقيقة.

تحتوي على حساس 120 هرتز.

مواصفات كاميرا ايفون 12 برو ماكس

يأتي الجوال بكاميرات غاية في الدقة مواصفاتها كما يلي:-