نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة أيفون أبل كل جديد في عالم الهواتف المحمولة، ومن أحدث هواتفها المحمولة ابل ايفون 12 برو ماكس، فمن المعروف أن شركة أبل هي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة والاجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب، ومن المعروف عن هواتف أبل أنها تأتي بميزات أكثر من رائعة في محاولة من الشركة لتدشين جميع الأفكار، لإنتاج أجهزة بإمكانيات غير مسبوقة، ومن هذه الهواتف هو هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس الجديد، وسوف نُقدم لكم في هذه المقالة تقرير مفصل عن هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس مواصفات الهاتف.

مواصفات آبل آيفون 12 برو ماكس الجديد

يبلغ حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة.

يحتوي الهاتف على مُعالج سُداسي النواة.

يبلغ حجم ذاكرة آبل ايفون 12 برو ماكس 6 جيجا بايت.

يوجد بالهاتف كاميرا أمامية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية كل منها بدقة 12 ميجا بكسل.

يعمل هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 بنظام آي أو إس.

يوجد بالهاتف مكانين لوضع شريحتي اتصال نوع نانو.

نوع بطارية الهاتف ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

يدعم هاتف آبل ايفون برو ماكس 12 الشحن السريع.

الهاتف مضاد للغبار والماء وكذلك بتصميم مضاد للكسر.

عيوب آبل آيفون ماكس برو 12 الجديد

لا يوجد للهاتف عيوب تُذكر سوى أنه لم يُذكر ما إذا كان يدعم البصمة أم لا، بالإضافة إلى أن البطارية غير قابلة للإزالة، فيمكن لهذا الأمر أن يكون عائق أمام العديد من المستخدمين.