نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس ، هو أحدث تصميمات شركة آبل العالمية، الذي لم يتم طرحه بالأسواق، والذي من المرجح أن يتم نزوله للأسواق في شهر سبتمبر القادم، وهو أحد الهواتف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي منها جوال iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12، وتمتاز هواتف أيفون بمتانة تصميمها، وشكلها المتميز الذي يعكس مدى تحضر ورقي الشخص الذي يقتني أحد هذه الهواتف، ومن أهم التسريبات الموثوقة التي جاءت عن موبايل iPhone 12 Pro Max، أن كاميرا الجوال الأمامية سوف تكون مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى للهاتف 12 ميجا بكسل، أما كاميرا الجوال الثانية فدقتها SL 3D ميجا بكسل، أما قوة بطارية موبايل أيفون 12 برو ماكس 4070 ملي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع، أما نظام تشغيل الجوال فهو iOS 14، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات ومميزات الهاتف، وسعر ايفون 12 برو ماكس في السعودية والدول العربية.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس

يمتلك هاتف أيفون 12 برو ماكس العديد من المواصفات الرائعة وهى كالتالي:-

يدعم الجوال شبكات الاتصال المنتشرة في جميع أنحاء العالم شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع والجيل الثالث. يأتي الهاتف بثلاثة أحجام من حيث نوع الذاكرة، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة حجمها 128 جيجابايت، والإصدار الثاني بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة سعتها 512 جيجابايت، أما حجم الذاكرة العشوائية للإصدارات الثالثة 6 جيجابايت. يأتي جوال أيفون 12 برو ماكس بكاميرا أمامية مزدوجة. يأتي الهاتف بخاصية إلغاء الضجيج أثناء التحدث. بطارية الهاتف قوتها 4070 ملي أمبير وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع. يأتي بلوتوث الجوال من أحدث إصدارات شركة آبل الاصدار الرابع. يدعم الموبايل بصمة الأصبع والتي توجد أسفل عرض الشاشة. الجوال يدعم تحديد المواقع الجغرافية، ويدعم أنظمة الملاحة المختلفة. يوجد بالهاتف منفذ 3.5 ملم وهو خاص بسماعات الأذن، ويدعم الهاتف صوت الـ Dolby Atmos. يدعم الجوال أغلب المستشعرات والتي منها الجيرو سكوب والقرب والتسارع والبوصلة. الجوال يدعم الواي فاي. نظام تشغيل الهاتف اند رويد iOS 14. معالج الجوال سداسي النواة من نوع آبل A 14 مثل جوال iPhone 12. شاشة الجوال مصنوعة من الزجاج من نوع كورنينج الغوريلا الزجاج. دقة الشاشة بالهاتف 442 بكسل لكل بوصة. حجم الشاشة لهاتف iPhone 12 Pro Max هو 6.7 بوصة.

مميزات جوال iPhone 12 Pro Max

الكاميرا الأمامية لجوال ايفون 12 برو ماكس ثنائية، وتقدم أداء عالي عند التقاط الصور السيلفي.

ثنائية، وتقدم أداء عالي عند التقاط الصور السيلفي. تأتي كاميرا الموبايل الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأول والثانية والثالثة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D LiDAR التي تستطيع أن تخرج صور وفيديوهات بجودة كبيرة جداً.

بطارية الجوال قوتها 4070 ملي أمبير مما يجعلها تعمل لمدة أكبر أثناء العمل بالهاتف، كما أن البطارية تدعم الشحن السريع، والشحن اللاسلكي.

حجم رامات الهاتف كبير 6 جيجابايت، نستطيع من خلاله تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، وتشغيل أكثر من تطبيق أو لعبة في وقت واحد.

معالج الموبايل يعتبر من النوع الجيد سداسي النواة.

اصدارات الذاكرة للهاتف كبيرة نستطيع عن طريقها تحميل جميع المستندات والصور والفيديوهات دون الحاجة لذاكرة خارجية.

حجم شاشة الجوال كبير يجعلنا نستمتع عند مشاهدة الصور والفيديوهات.

وسائل الأمان في الهاتف ممتازة حيث يوجد بالهاتف بصمة الأصبع وتوجد أسفل عرض الشاشة.

سعر أيفون 12 برو ماكس

سعر ايفون 12 برو ماكس المتوقع في مصر 21802 جنيه مصري. سعر الجوال المتوقع في السعودية 5013 ريال سعودي. سعر الهاتف المتوقع في الإمارات 4910 درهم إماراتي. سعر الجوال المتوقع بالأردن 947 دينار أردني. سعر الموبايل المتوقع في العراق 1.596.795 دينار عراقي. السعر المتوقع في سلطنة عمان 514 ريال عماني. سعر iPhone 12 Pro Max في تركيا 7805 ليرة تركية. سعر الهاتف عالمياً 1336 دولار أمريكي.

أعلنت آبل الأمريكية عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 12 Pro Max، وجوال iPhone 12 Pro اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020م، وتأتي سلسلة هواتفها الجديدة بالتصميم القديم الذي جاءت عليه هواتف iPhone 4، وجاءت الشاشة كاملة مثل تصميم هاتف iPhone X، وهاتف ايفون 12 برو ماكس، وموبايل ايفون 12 برو يدعمون تشغيل شبكات الجيل الخامس.