نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملايين من جميع أرجاء الوطن العربي الممتد من المحيط إلى يبحثون دوما عن أفضل قنوات الأطفال، وسنقدم لكم زوار موقع ثقفني قناة تعد الآن من ضمن أفضل القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي ولديها جمهور كبير من مختلف الدول العربية، تردد قناة براعم يعتبر مطلبا مهما لدى العديد من الأطفال وآبائهم وذلك لأهمية القناة وجودة ما تقدمه للأطفال الذين لا يبغون بها بدلا رغم تعدد وكثرة قنوات الأطفال في المنطقة العربية، فهي قنا موجهة للأطفال الصغار الذين هم تحت السادسة من العمر وتعد من ضمن القنوات المفيدة والتي تعلم الأطفال وتحفزهم على التعلم لذلك تعتبر وجهة للكثير من الآباء والأمهات الذين يحرصون دوما على أن يتابع أطفالهم هذه القناة المربية والمحافظة.

نبذة عن قناة براعم

أطلقت قناة براعم المخصصة للصغار في السادس عشر من شهر يناير من العام ٢٠٠٩ أي قبل أحد عشر من الآن، ومنذ الحين والقناة تواصل تألقها في المجال واكتسبت ثقة كبيرة لدى الملايين كما أنها استطاعت أن تنافس أقوى قنوات الأطفال الموجودة، مقر قناة براعم الرئيسي يقع في مدينة الدوحة عاصمة قطر ملكية القناة سابقا كانت مشتركة ما بين مؤسسة قطر للإعلام وشبكة الجزيرة للأطفال ومكثت القناة سبع سنين تبث مجانا وبلغت الذروة آنذاك، تستحوذ عليها مجموعة بي إن الإعلامية في عام ٢٠١٦ وتحولت القناة إلى قناة مشفرة لا بد لمن يريد مشاهدتها دفع إشتراك شهري أو سنوي في باقة بي إن والتي تعرف بكونها من أغلى الباقات العربية، ومع أن تشفير القناة قلل من نسبة متابعيها إلا أنها مازال لديها متابعين كثر في العالم العربي.

تردد قناة براعم hd

نايل سات

التردد 10930

الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

التصحيح 2/3

سهيل سات

التردد 11103

الترميز 27500

القطبية عمودي

التصحيح 2/3

ما يميز قناة براعم

للقناة عدد كبير من المميزات التي جعلت منها واحدة من أقوى قنوات الأطفال في المنطقة ونالت شهرة منقطعة النظير رغم أن المنافسين جد أقوياء مثل سبيس تون وطيور الجنة وام بي سي ثري وغيرهم، إلا أن النهج الذي سلكته القناة جعلها تحتل رتبة كبيرة في العالم العربي، تتميز القناة بمحتواها الفريد من نوعه والرائع بما في الكلمة من سواء المسلسلات الكرتونية التي تعرضها والبرامج الترفيهية الرائعة والمسلية، كما أنها أيضا تقدم برامج تعليمية للصغار مثل تعليمهم الحروف وأسماء الأشياء والألوان وغير ذلك، قناة براعم تستخدم أحدث الأجهزة في عالم البث كما أنها تبث دون انقطاع الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ على القناة هو كونها قناة مشفرة لابد من دفع اشتراك، وبهذا متابعي ثقفني نكون قدمنا لكم تردد قناة براعم hd و sd متابعة ممتعة.