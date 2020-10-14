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في بعض الاوقات قد تتوصل بإتصال او رسالة على الهاتف الخاص بك و لكنك قد تكون مشغول أو لم تنتبه نظرا لأنك في أماكن لا تسمح لك بإلقاء نظرة على هاتفك ، و في مثل هذه المواقف فإنه احيانا قد ينزعج بعض الأشخاص لأنك لم تقم بالرد عليهم و بالتالي إن اردت تجنب مثل هذه الصراعات التي يمكن أن تحدث فإننا في هذه التدوينة سوف نشارك معك تطبيق مميز سوف يخلصك تماما من هذه المشكلة و هو تطبيق يدعى TextAssured – Auto Reply .
تطبيق TextAssured – Auto Reply هو عبارة عن تطبيق يمكنك من خلاله جعل هاتفك الآندرويد يقوم بدلا منك بالرد على الإتصالات الواردة و ايضا الرسائل و ذلك من خلال تحميله على هاتفك عبر الرابط أدناه ، ثم تقوم بتعيين و إضافة مقطع صوتي للرد الذي تريد أن يسمعه أي شخص ثم تقوم بتعيين و إضافة رسالة نصية مكتوبة بحيث يتم إرساله لكل من يراسلك في أوقات غير مناسبة .
و المميز في هذا التطبيق أنه يتيح لك إمكانية تعطيله و تفعيله بشكل يدوي كما يتيح لك جدولة الوقت الذي تريد أن يتم الرد فيه على الإتصالات و الرسائل تلقائيا ، كما يمكنك أيضا تفعيل خاصية الـ GPS في الهاتف و جعل التطبيق يقوم بالرد تلقائيا بمجرد تواجدك في منطقة أو مكان معين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تجعل هاتفك الآندرويد يرد تلقائيا على من يراسلك او يتصل بك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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