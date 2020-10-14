كيف تجعل هاتفك الآندرويد يرد تلقائيا على من يراسلك او يتصل بك

في بعض الاوقات قد تتوصل بإتصال او رسالة على الهاتف الخاص بك و لكنك قد تكون مشغول أو لم تنتبه نظرا لأنك في أماكن لا تسمح لك بإلقاء نظرة على هاتفك ، و في مثل هذه المواقف فإنه احيانا قد ينزعج بعض الأشخاص لأنك لم تقم بالرد عليهم و بالتالي إن اردت تجنب مثل هذه الصراعات التي يمكن أن تحدث فإننا في هذه التدوينة سوف نشارك معك تطبيق مميز سوف يخلصك تماما من هذه المشكلة و هو تطبيق يدعى TextAssured – Auto Reply .

تطبيق TextAssured – Auto Reply هو عبارة عن تطبيق يمكنك من خلاله جعل هاتفك الآندرويد يقوم بدلا منك بالرد على الإتصالات الواردة و ايضا الرسائل و ذلك من خلال تحميله على هاتفك عبر الرابط أدناه ، ثم تقوم بتعيين و إضافة مقطع صوتي للرد الذي تريد أن يسمعه أي شخص ثم تقوم بتعيين و إضافة رسالة نصية مكتوبة بحيث يتم إرساله لكل من يراسلك في أوقات غير مناسبة .

و المميز في هذا التطبيق أنه يتيح لك إمكانية تعطيله و تفعيله بشكل يدوي كما يتيح لك جدولة الوقت الذي تريد أن يتم الرد فيه على الإتصالات و الرسائل تلقائيا ، كما يمكنك أيضا تفعيل خاصية الـ GPS في الهاتف و جعل التطبيق يقوم بالرد تلقائيا بمجرد تواجدك في منطقة أو مكان معين .

تحميل تطبيق TextAssured – Auto Reply