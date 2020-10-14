3 تطبيقات جديدة يجب أن تكون على هاتفك آندرويد

كل يوم تظهر تطبيقات جديدة من نوع مختلف على متجر الجوجل بلاي ، و طبعا لا يمكنك دائما مواكبة هذه التطبيقات الجديدة لأن بعضها قد يكون مفيد و أغلبها قد لا يفيدك أو قد لا يقدم لك خدمات ربما فعلا تحتاج اليها .

لهذا نحن من خلال موقعنا نحاول أن نشارك معك التطبيقات الجديدة التي يمكن أن تفيدك و تساعدك في استعمال هاتفك آندرويد بشكل اسهل و اكثر احترافية ، و في هذه التوينة سوف نشارك معك 3 تطبيقات تأكد يقينا أنك تحتاج اليها و بشدة .

و التطبيقات التي نتحدث عنها هي كالأتي :

1 – تطبيق Face Pause

أول تطبيق معنا هو Face Pause ، و هو مختلف تماما عن جميع التطبيقات التي يمكن انك شاهدتها من قبل ، حيث يقدم خدمة فريدة جدا من نوعها .

و ميزته ان تطبيق Face Pause يقوم بايقاف شاشة هاتف الاندرويد عندما تبعد نظرك عنها ، بمعنى أنه أثناء مشاهدتك لفيديو أو لعب لعبة أو تصفح فيس بوك او غيرها من الأمور التي تقوم بها على الآندرويد .

فإنك بمجرد أن تلتفت أو تبعد نظرك عن الشاشة سوف تتوقف اللعبة او الفيديو او اي شيء تقوم به ، حيث سوف يتم عمل Pause الى ان تعيد النظر الى الشاشة مجددا ، و طريقة استعماله بسيطة حيث بعد تنصيبه تقوم بمنحه صلاحيات تشغيل الكاميرا الامامية و تبدأ استخدام جهازك .

تحميل تطبيق Face Pause

2 – تطبيق Offliner

اثناء تصفحك للشبكات الاجتماعية على هاتفك و كذلك المواقع قد تشاهد فيديو او مقطع صوتي و ترغب في ان تشاهده في وقت لاحق ، و هذا بالضبط ما يساعدك تطبيق Offliner على فعله .

حيث يتيح لك امكانية تخزين الفيديوهات و المقاطع الصوتية و الصور و مشاهدتها في وقت لاحق حين لا تتوفر على صبيب انترنت .

تحميل تطبيق Offliner

3 – تطبيق Everyday

آخر تطبيق معنا هو Everyday ، و هو تطبيق مهمته ان يجعلك تتذكر المهام التي يجب عليك القيام بها اثناء اليوم او الاسبوع بالكامل .

حيث يتيح لك برمجة مهامك و يظهرها على الشاشة الرئيسية في الموعد المحدد ليذكرك بها ، و يحفزك على القيام بها ، و من منا لا يحتاج الى مثل هذه التطبيق كي لا يضيع الوقت هباءا .

تحميل تطبيق Everyday