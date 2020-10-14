- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كل يوم تظهر تطبيقات جديدة من نوع مختلف على متجر الجوجل بلاي ، و طبعا لا يمكنك دائما مواكبة هذه التطبيقات الجديدة لأن بعضها قد يكون مفيد و أغلبها قد لا يفيدك أو قد لا يقدم لك خدمات ربما فعلا تحتاج اليها .
لهذا نحن من خلال موقعنا نحاول أن نشارك معك التطبيقات الجديدة التي يمكن أن تفيدك و تساعدك في استعمال هاتفك آندرويد بشكل اسهل و اكثر احترافية ، و في هذه التوينة سوف نشارك معك 3 تطبيقات تأكد يقينا أنك تحتاج اليها و بشدة .
و التطبيقات التي نتحدث عنها هي كالأتي :
1 – تطبيق Face Pause
أول تطبيق معنا هو Face Pause ، و هو مختلف تماما عن جميع التطبيقات التي يمكن انك شاهدتها من قبل ، حيث يقدم خدمة فريدة جدا من نوعها .
و ميزته ان تطبيق Face Pause يقوم بايقاف شاشة هاتف الاندرويد عندما تبعد نظرك عنها ، بمعنى أنه أثناء مشاهدتك لفيديو أو لعب لعبة أو تصفح فيس بوك او غيرها من الأمور التي تقوم بها على الآندرويد .
فإنك بمجرد أن تلتفت أو تبعد نظرك عن الشاشة سوف تتوقف اللعبة او الفيديو او اي شيء تقوم به ، حيث سوف يتم عمل Pause الى ان تعيد النظر الى الشاشة مجددا ، و طريقة استعماله بسيطة حيث بعد تنصيبه تقوم بمنحه صلاحيات تشغيل الكاميرا الامامية و تبدأ استخدام جهازك .
2 – تطبيق Offliner
اثناء تصفحك للشبكات الاجتماعية على هاتفك و كذلك المواقع قد تشاهد فيديو او مقطع صوتي و ترغب في ان تشاهده في وقت لاحق ، و هذا بالضبط ما يساعدك تطبيق Offliner على فعله .
حيث يتيح لك امكانية تخزين الفيديوهات و المقاطع الصوتية و الصور و مشاهدتها في وقت لاحق حين لا تتوفر على صبيب انترنت .
3 – تطبيق Everyday
آخر تطبيق معنا هو Everyday ، و هو تطبيق مهمته ان يجعلك تتذكر المهام التي يجب عليك القيام بها اثناء اليوم او الاسبوع بالكامل .
حيث يتيح لك برمجة مهامك و يظهرها على الشاشة الرئيسية في الموعد المحدد ليذكرك بها ، و يحفزك على القيام بها ، و من منا لا يحتاج الى مثل هذه التطبيق كي لا يضيع الوقت هباءا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 تطبيقات جديدة يجب أن تكون على هاتفك آندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.