كيفية مشاهدة فيديو على اليوتيوب بدون إعلانات أون لاين

إذا كنت تخطط لمشاهدة فيديو طويل على منصة يوتيوب و لكن بدون إزعاج من الإعلانات أو انقطاع فإن الطريقة التي سوف نشاركها معك في هذه التدوينة سوف تساعدك على القيام بهذه العملية ، حيث سوف نتعرف معا على موقع مميز للغاية يساعدك على مشاهدة اي فيديو على يوتيوب دون عرض الإعلانات .

و الموقع الذي نتحدث عنه يدعى safeshare.tv ، و هو عبارة عن موقع بسيط للغاية ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو الولوج اليه عبر الرابط اسفل التدوينة ، لتجد بأن واجهة الموقع على هذا الشكل كما هو موضح في الصورة بالأسفل :

بعد ذلك ما عليك القيام به هو إنشاء حساب على الموقع عبر اضافة بريدك الإلكتروني و أيضا كلمة السر ثم التسجيل :

بعد ذلك تقوم بنسخ رابط الفيديو الذي ترغب في مشاهته بدون اعلانات من يوتيوب و تقوم بوضع الرابط في الخانة التي يعرضها لك موقع safeshare.tv ، بعدها مبشارة سوف يبدأ عرض الفيديو لك .

و سوف تلاحظ بأن الفيديو يعمل بجودة عالية جدا بدون انقطاع و بدون إعلانات و أيضا بدون التعليقات المزعجة التي قد يعكر بعضها مزاجك ، كما أنه لا يعرض لك فيديوهات مقترحة قد تشتت انتباهك .

و يمكنك أيضا عبر الموقع انشاء قائمة خاصة بك من الفيديوهات التي تخطط لمشاهدتها لاحقا بدون إزعاج الإعلانات .

الدخول الى موقع safeshare.tv