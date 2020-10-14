هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً

هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياًينصح خبراء التغذية بشرب عصير الجزر، لما له من فوائد كثيرة في تعزيز المناعة وتحسين صحة العين والجلد، فضلا عن احتوائه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

فعصير الجزر من أكثر المشروبات الصحية والمفيدة لأنه غني بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ، وفيما يلي 8 فوائد لعصير الجزر.

مغذي للغاية

عصير الجزر منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية. ويوفر عصير الجزر أيضا أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في جسم الإنسان.

والكاروتين، المادة الرئيسية في عصير الجزر، هي المسؤول عن اللون البرتقالي للجزر. ويحولها الجسم إلى فيتامين أ المضاد للأكسدة.

يحسن صحة العين

يحتوي عصير الجزر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد عينيك، إذ يحتوي كوب واحد (250 مل) من عصير الجزر على أكثر من 250 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين أ، الذي يعد حيويا لصحة العين.

وتربط العديد من الدراسات بين تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين أ وانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى.

يعزز المناعة

قد يعطي عصير الجزر دفعة قوية لجهاز المناعة، إذ تعمل كل من الفيتامينات A وC الموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا العصير مصدرًا غنيًا بفيتامين B6، الذي يرتبط نقصه أيضًا بضعف المناعة لدى الإنسان.

يقاوم للسرطان

تشير دراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في عصير الجزر قد تحمي من السرطان. ومن بين هذه المكونات، البولي أسيتيلين، وبيتا كاروتين، واللوتين، وهي خلاصة فعالة ضد خلايا سرطان الدم.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن علاج خلايا سرطان الدم بمستخلصات عصير الجزر لمدة 72 ساعة أدى إلى موت الخلايا السرطانية وأوقف دورة نمو الخلايا.

يسيطر على السكر

قد يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 أن عصير الجزر المخمر يقلل نسبة السكر في الدم.

ويعود السبب في ذلك إلى أن عصير الجزر يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تؤثر على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمرض السكري.

يحسن صحة الجلد

قد تكون العناصر الغذائية الموجودة في عصير الجزر مفيدة بشكل خاص لصحة الجلد، إذ يوفر عصير الجزر أكثر من 20 بالمئة من العناصر القابلة قابل للذوبان في الماء وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة لحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

يعزز صحة القلب

قد يساعد عصير الجزر في تقليل عوامل الخطر من الإصابة بأمراض القلب، خصوصا أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم المناسب.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بشرب كوبين (480 مل) من عصير الجزر يوميًا، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من مضادات الأكسدة في الدم ويقلل من أكسدة الدهون في الدم، التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

يحمي الكبد

يُعتقد أن الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تعزز صحة الكبد. وتشير العديد من الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للكاروتينات تحمي من مرض الكبد الدهني.

ويحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما تتراكم الدهون في الكبد، ويكون عادة نتيجة سوء التغذية أو الوزن الزائد أو السمنة. وقد يتطور في النهاية إلى تندب الكبد وتلف دائم.