نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لمحبي هواتف آيفون .. سعر هاتف آيفون 12 في الأسواق وأبرز مواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عشاق لجميع جوالات الآيفون يكونوا في انتظار إعلان شركة آبل الأمريكية السلسلة الجديدة من تلك الجوالات؛ والرغبة في معرفة سعر هاتف آيفون 12؛ وذلك عقب إعلان الشركة كشف النقاب عنه يوم يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2020.

سعر هاتف آيفون 12 في الأسواق

يُتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن 4 جوالات دفعة واحدة وهم “آيفون 12″, و”آيفون 12 برو”, و”آيفون 12 ميني”, و”آيفون 12 برو ماكس”, وبالنسبة للأسعار المرتقبة الخاصة بتلك الهواتف فقد حدثت تسريبات لها وتمت معرفتها من خلال تلك التسريبات.

أسعار جوالات آيفون الحديثة

إن القائمة المرتقبة الخاصة بتلك الأسعار تم التسريب لها لتكون كما يلي

آيفون 12 ميني يبلغ سعره 699 بفئة الدولار الأمريكي ويوجد منه ألوان (أسود أزرق أخضر- أبيض أحمر)

آيفون 12 يصل سعره إلى 799 دولارا أمريكا ويوجد منه هاتف يحمل لوني الأبيض والأحمر, وهاتف يحمل ألوان الأسود والأزرق والأخضر.

آيفون 12 برو يبلغ سعره 999 بفئة الدولار الأمريكي ويوجد بألوان الفضي والذهبي والأزرق والجرافيت.

آيفون 12 برو ماكس يصل سعره إلى 1099 دولارا أمريكيا ويوجد بألوان الجرافيت والفضي والأزرق والذهبي.

موعد فتح باب الشراء من قبل شركة آبل

يُتوقع أن تقوم الشركة بالفتح لباب طلبات شراء تلك الهواتف المسبقة ابتداء من يوم 16 من شهر أكتوبر الحالي وحتى 14 من الشهر القادم, وذلك من أجل التمهيد لكي يُطرح بشكل رسمي بالأسواق العالمية.

وتذكر التسريبات بأن كل الجوالات الحديثة ستكون مشتملة على شاشة نوعها “أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر”, ويكون لها غطاء زجاجي من مادة السيراميك, ويتمكن صاحبه من التبديل بين الشبكات الخاصة بالجيلين الرابع والخامس بشكل تلقائي من خلال بيانات ذكية يتم وضعها بالهاتف.