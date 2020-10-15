نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علامات لمعرفة من حظرك على واتس اب .. اكتشف من قام بحظرك في واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأشخاص يقومون بحظر العديد من المتطفلين والذين لا يرغبون بمراسلاتهم، وبالتالي فإنه يمكنك وبكل سهولة أن تكتشف وتعرف الأرقام التي قامت بحظرك على واتساب من خلال هذه الطريقة السهلة والتي نعرضها لقراء موقعنا والمهتمين بأسرار استخدام تطبيق واتس اب وبكل يسر عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة والتي نعرضها لقراء موقعنا، حتى يتأكدوا من معرفة من حظرك على واتساب من أي رقم مسجل لديك على تطبيق الواتس اب.

معرفة من حظرك على واتساب

هناك مجموعة من العوامل التي تكشف لك الأشخاص الذين قاموا بحظرك على واتس اب واليكم هذه العوامل.

اختفاء الصورة الشخصية على الواتساب لمن قام بحظرك، حيث يتم حجب الصورة الشخصية في حالة الحظر، وهو احد العلامات التي تجعلك تشك في حظرك على واتساب.

اختفاء موعد ظهور الشخص على واتساب، فعندما تقوم بفتح صفحة جهات الاتصال لديك لأي رقم فإنه إذا قام بحظرك على واتساب تختفي علامة الظهور وموعد الظهور للشخص الذي حظرك.

ومن العلامات التي تدل على حظر الشخص لك هو عندما تقوم بإرسال رسالة إلى احد الأشخاص فإنه إذا ظهرت علامتي (صح) باللون الأزرق فإن هذا يعني أن الرسالة وصلت للشخص، واذا ظهرت علامة صح واحدة وليس باللون الأزرق فان هذا الشخص قام بحظرك على واتساب او أن شبكة الإنترنت منقطعة عن التطبيق.

فكل هذه المعطيات تدل على أن هذا الشخص قد حظرك على واتساب وخاصة إذا دامت لفترة طويلة.