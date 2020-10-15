نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 12 وموعد نزوله الاسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد اعلنت شركة أبل عن ظهور مجموعة هواتفها الذكية لهذا العام ،وقد قامت شركة أبل بمجموعة من الإختبارات على تقنية الجيل الخامس مع 100 شركة في 30 مكان حول العالم وقد صرحت شركة أبل ان سلسلة هواتفها الذكية ايفون اصبحت جاهزة الأن للعمل بتقنية الجيل الخامس.

وقد صرح مصدر مسئول عن شركة أبل إن اليوم هو بداية جديدة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية لأجهزة آيفون، حيث ان شركة أبل اثبتت توافقها مع شبكات الجيل الخامس واداء السرعة العالية مع زيادة الأمان والخصوصية، وقد قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل إن تقنية الجيل الخامس سوف تقوم بتوفير سرعات خارقة لمستخدمين أجهزة ايفون الجديدة.

مميزات وألوان هاتف آيفون 12 الجديد

يتوفر هاتف آيفون 12 بخمسة ألوان وهي الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود ذات حواف مسطحة وهيكل مصنوع من الألومنيوم، وأيضا يأتي آيفون 12 بشاشة6.1 انش من نوع أوليد Super Retina XDR وتتميز بنحافتها حيث انها ارفع من آيفون 11.

ومن مميزات هاتف آيفون 12 أنه يأتي بمعالج A14 الذي يعد افضل بكثير من معالج A13 السابق، حيث يعد أول معالج يصنع بتكنولوجيا 5 نانومتر.

ويتميز آيفون 12 بكاميرا احترافية خلفية مزدوجة ذات عدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، وأيضا تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12MP بفتحة عدسة 2.4، ويحتوي على جودة عالية وتحسينات بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

ومن خواص الامان والحماية المتوفرة في آيفون 12 خاصية التعرف على الوجه.

ويمكن شحن الجهاز عن طريق الشحن اللاسلكي وتعتبر عملية الشحن اللاسلكي من افضل التحسينات حيث يتم تثبيت الشاحن خلف الهاتف مباشرة.

أسعار وموعد نزول آيفون 12 الجديد الأسواق

وقد أعلنت شركة أبل في المؤتمر عن توافر جهاز هوم بود ميني بسعر 99 دولارا، حيث أنه سيكون متاح للحجز في يوم 6 نوفمبر، ونزولة السوق في يوم 16 نوفمبر، وأعلنت أيضا عن أسعار أجهزة الآيفون 12 برو، وموعد نزولها السوق يوم الجمعه بعد القادم، وستكون متاحه للحجز من الجمعه القادمة.

وتتراوح أسعار هواتف آيفون الجديدة ما بين 699 دولار إلى 1099 دولار أمريكي والاسعار كالآتي:

آيفون 12 ميني بسعر من 699 دولارا أمريكي.

آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي.

آيفون 12 برو بسعر يبدأ من 999 دولارا أمريكي.

آيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 1099 دولارا أمريكي.