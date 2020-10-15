كيف اعرف الايفون الاصلي من التقليد من الكرتونة ومن الرقم التسلسلي

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عمر شويل - جدة كيف اعرف الايفون الاصلي من التجميع من الكرتونة ومن رقم السيريال؛ قد بات من الأمور التي تشغل كافة مستخدمي هواتف الآيفون بمختلف إصداراتها، ولا سيما أن البعض منهم قد يتعرض إلى حالات النصب وشراء أحد الهواتف على أنها أصلية في حين أنها تقليد ومصنعة وتجميع، ولذلك؛ أشار الخبراء إلى وجود طريقة يُمكن من خلالها معرفة هاتف الأيفون الأصلي وسوف يتم الإشارة إليها بالتفصيل عبر الفقرات التالية الذكر.

كيف اعرف الايفون الاصلي من الكرتونة

عند الحصول على هاتف آيفون جديد؛ يُمكن بسهولة معرفة ما إذا كان أصليًا أم تقليد من خلاله الكرتونة الخاصة بالهاتف، حيث أنه يكون مثدونًا على ظهر العلبة مجموعة من المعلومات الخاصة بموديل الهاتف، ورقم IMEI ورقم الموديل الموجود أسفل يمين العلبة، وهنا لا بُد أن تنطبق هذه المعلومات مع المعلومات المدونة على جهاز الهاتف نفسهن وهنا يتأكد المستخدم أن الهاتف خاصته بالفعل أصلي، أما إذا كانت المعلومات متباينة ومختلفة؛ فهنا يكون الهاتف تقليد.

كيف اعرف الايفون الاصلي من الرقم التسلسلي

يُذكر أن أي من هواتف شركة أبل تأتي برقم تسلسلي خاص بها، وليس المقصود بذلك هو وجود رقم تسلسلي للإصدار، وإنما كل جهاز جوال في كل إصدار يكون له الرقم التسلسلي الخاص به مُدون على علبة الهاتف؛ وعند الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة أبل، سوف يجد المستخدم هذا الرقم موجودًا ضمن الأرقام التسلسلية لهواتف الشركة، أما عدم وجود هذا الرقم؛ فهو إشارة قوية إلى أن الهاتف ليس أصليًا.

كيف اعرف جوالي اصلي ولا تجميع من نظام iOS

كما يُمكن لمستخدمي هواتف الآيفون أيضًا معرفة ما إذا كان هذا الهاتف أصلي أم تجميع عند تشغيل الهاتف من خلال نظام تشغيل الآيفون iOS أو المعروف بـ iPhone operating system ، ولا سيما أن البعض لا يُمكنه الحصول على علبة الهاتف لأي سبب، وهنا يُمكن معرفة هل الجهاز أصلي أم تقليد من خلال اتباع الخطوات التالية:

تشغيل الهاتف الجوال آيفون بالطريقة العادية.

الذّهاب إلى الإعدادات settings.

ثم الضغط على عام General.

ومن ثم الضغط على معلومات حول الهاتف About.

البحث عن الرقم الخاص بالموديل.

إذا كان هذا الرقم يبدأ بحرف “M” فهذا يُعني أن الهاتف بالفعل أصلي.

أما إذا كان رقم الموديل يبدأ بحرف “F” فهذا يُعنى أن الهاتف مُقلد وتجميع.

وفي نهاية هذا الموضوع ؛ يُذكر أن شركة آبل قد قامت بالفعل بطرح بعد الهواتف المجمعة لكي تكون ذات تكلفة أقل ومناسبة لفئة مُحددة من المستخدمين ، أما في حالة شراء هاتف تجميع على أنه هاتف أصلي ؛ فهنا يُمكن تقديم طلب استبدال أو استرجاع إلى شركة أبل من أجل الحصول على الهاتف الأصلي المطلوب ، وعلى كل حال لا بُد من قصد البائعين الثقة، من أجل ضمان عدم المخادعة في الحصول على الهاتف الأصلي.