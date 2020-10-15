نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يقوم المواطنين في المناطق التابعة لشركة توزيع الكهرباء، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020 م من خلال الشركة التابعة لهم بالدوام، ويمكن أيضا المعرفة إلكترونيًا من خلال الدخول على الرابط الخاص بالشركة التابعة لهم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م :

يجب للمواطن اختيار المحافظة محل الإقامة، ثم يقوم بعد ذلك بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الجاي. ثم يجب على المواطن اختيار الفرع التابع له، وهذا يوجد على يمين فاتورة الكهرباء من الأعلى. يجب كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام فقط. ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على أمر إظهار الفاتورة مباشرةً. وفي حالة عدم ظهور الفاتورة يجب التأكد من إدخال الفرع صحيحا، ويجب عليك الاشتراك مرة أخرى. يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.

وفى حالة إجراء الخطوات السابقة سوف يقوم إظهار فاتورتين سابقين يمكن أن يتم الاستعراض بالسهم يمين سوف تظهر فاتورة سابقة، والرجوع الفاتورة الأخيرة بالسهم شمال فاتورة تالية.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق وزارة الكهرباء لبرنامج القراءة الموحد، وهذا أمر ضروري موجه من قبل الوزارة وهذا يعتمد في الأساس على دقة قراءة العدادات الكهربائية، وهذا الأمر تبين أن ارتفاع قيمة الفواتير ناتج عن تزايد الاستهلاك الشهري من خلال الأجهزة الكهربائية الموحدة بالوحدات السكنية.

بالإضافة إلى أن زيادة الفواتير المرتفعة من الاستخدام الشخصي، وكثرة الإضاءة، والمكيفات، والمكوة، وسخان المياه أيضا، والميكرويف، والكاتيل، يوجد العديد من الأجهزة الكهربائية في المنزل لهذا يوجد زيادة في فواتير الكهرباء.

ولذلك أعلنت وزارة الكهرباء إلى تحديد مجموعة من الآليات التي يتم من خلالها تقليص قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً، وهذا بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، ولذلك تم الإعلان أيضا على أن يتم تحويل العدادات الكهربائية التقليدية العادية إلى العدادات مسبقة الدفع، والذكية، وهذا يعد ضمان للمواطنين لعدم وجود اي تدخلات بشرية (تلاعب) في فواتير الكهرباء المستهلكة.

وهذا يعد هدافاََ لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، بالإضافة إلى ذلك أن يجب ترشيد الاستهلاك الشهرية، والاعتماد على أجهزة كهربائية تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذلك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهدف إلى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك والاعتماد على أجهزة أنظمة إلكترونية، وهذا يعد أكثر دقة في حساب الاستهلاك الفعلي الكهرباء شهرياً، ولذلك يمكن تخفيف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الآليات.