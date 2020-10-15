نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. لا تشتري هاتف Iphone 12 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتظار كبير أعلنت شركة أبل الأمريكية سلسلة هواتف Iphone 12 الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وقد جاءت مواصفات وأسعار هاتف أيفون 12 وفق التسريبات الكثيرة التي تم نشرها خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت أبل عن 4 إصدارات مختلفة من الهاتف الجديد وهي ايفون 12 ميني وهاتف ايفون 12 وهاتف ايفون 12 برو وهاتف ايفون 12 برو ماكس، ومع تعدد سعر هواتف آيفون 12 وتعدد مواصفاتها الداخلية يثار التساؤل عن الجهاز المناسب لك، حيث تنتشر بعض الأفكار الغريبة عن امتلاك الهواتف الذكية وخاصة سلسة Iphone الأمريكية الشهيرة.

أفكار غريبة عن تغيير هواتف آيفون

هذه الفكرة مفادها أنه يجب على الشخص أن يقوم بالتخلص من هاتفه القديم بمجرد طرح نسخه جديدة من الهاتف، ويحدث هذا كل عام تقريباً فالسنة الماضية تم طرح هاتف ايفون 11 وهذا العام ايفون 12، وهذه الفكرة الغريبة لا يعرف أي أحد منشأها حتى الآن، وقد تصدم حين تعلم أن شركة آبل لا تضع هذه الشريحة من العملاء ضمن مكانة مميزة في قائمة عملاء الشركة المحتملين.

رؤية شركة آبل تشير إلى أن الأغلبية الساحقة لا تملك مئات الدولارات سنوياً من أجل تغيير هاتف آيفون مع كل إصدار جديد، وبالتالي فإن الشخص الذي يمتلك هاتف من النسخة القديمة مثل Iphone 11 لن يستغني عنه مباشرة، وتشير الدراسات أن هذا الشخص قد يستغني عن هاتف أيفون القديم بعد متوسط استخدام ما بين 24 إلى 36 شهر، وخلال تلك الفترة يحقق المشتري أكبر استفادة من المعالج وسعة التخزين والكاميرا.

لا تتخلى عن هاتف Iphone 11

إذا كنت تمتلك الآن هاتف Iphone 11 الذي تم إصداره العام الماضي فلا يجب عليك أن تستغني عنه الآن، الحالة الوحيدة التي ينصح بها لشراء هاتف Iphone 12 هو تأثر أداء الهاتف القديم، وهذا الأداء السيئ يمكن ملاحظته من سرعة أداء التطبيقات والهاتف بصورة عامة أو تأثر أداء البطارية ونفاذ الشحن منها بسرعة، في تلك الحالة شراء هاتف ايفون 12 يمثل حل مناسب وقفزة كبيرة لك في الأداء.

يوجد عامل آخر يدفعك لاقتناء هاتف ايفون 12 الجديد وهو الرغبة في التحول من هواتف الأندرويد، رغم وجود سلسلة هواتف مميزة جداً تستخدم نظام الأندرويد وأبرزها سلسلة هواتف سامسونج جلاكسي وسوني اكسبيريا وغيرها، وقد لوحظ أن تلك الفئة من المشتريين يمثلون أحياناً أغلبية مبيعات هواتف ايفون في بعض السنوات.