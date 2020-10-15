نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 11 بعد الإعلان عن ايفون 12 بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 11 ، يعتبر من أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، والذي تشير كل التقارير أن سعر الهاتف سوف ينخفض الفترة القادمة، بعد الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12، وتشمل سلسلة iPhone 11، هاتف iPhone 11 Pro، وجوال iPhone 11 Pro Max، ومن أهم مواصفات الجوال أنه يدعم تشغيل شريحتي اتصال واحدة من نوع Nano SIM، والثانية من نوع eSIM، والهاتف مقاوم للماء والغبار حتى 2 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة بمعيار IP68، ويدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع، وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني الإخباري، مواصفات وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات ايفون 11 العامة

الجوال يشمل العديد من المواصفات فائدة الجودة وهى كالآتي:-

جوال iPhone 11، يدعم تشغيل جميع الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. يحتوي على شريحتين اتصال والأثنين في حالة الاستعداد. وزن الهاتف يبلغ 194 جرام. أبعاد الموبايل 150.9 ملم الطول، والعرض 75.7 ملم، والسمك 8.3 ملم. الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار جانبي من الألومنيوم. الجوال مقاوم للغبار والماء حتى 2 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. نظام تشغيل جوال ايفون 11 القوي IOS 13. المعالج من نوع Apple A13 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر، والمعالج سداسي النواة. يحتوي أيفون 11 على ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت. يحتوي على ثلاثة أنواع من الذاكرة الداخلية، النوع الأول 64 جيجابايت، والنوع الثاني 128 جيجابايت، والثالث 256 جيجابايت. لا يدعم تركيب كارت ميموري (ذاكرة خارجية). يحتوي على Wi-Fi، ويدعم خاصية الهوت سبوت. يحتوي على GPS الذي من خلاله نستطيع تحديد المواقع الجغرافية. يحتوي على تقنية الـ NFC، التي تستخدم في الاتصال القريب المدى. لا يحتوي على راديو FM. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن الخارجية. يدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، حيث يصل شحن الجوال إلى 50% في نصف ساعة. يدعم الشحن اللاسلكي. يحتوي ايفون 11 على حساسات التعرف على الوجه الـ Face ID. يحتوي على حساس لقياس التقارب، وحساس للبوصلة، وحساس لقياس الضغط الجوي. ألوان الهاتف الأخضر، والأسود، والوردي، والأحمر، والأبيض.

مواصفات شاشة iPhone 11

تحتوي شاشة ايفون 11 على مواصفات كثيرة وهى كالآتي:-

نوع شاشة الموبايل Liquid Retina IPS LCD.

تدعم الشاشة اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

يبلغ حجم شاشة أيفون 11 العملاق 6.1 بوصة.

العملاق 6.1 بوصة. شاشة الجوال جودتها HD+، ودقتها 828*1792 بكسل.

يحتوي زجاج الشاشة على طبقة عزل من مادة oleo phobic، لحمايتها من الخدوش.

نسبة الطول إلى العرض في الشاشة 19.5:9.

مواصفات كاميرات ايفون 11

يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات، كاميرتان خلفيتان، وكاميرتان أماميتان، مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للجوال ثنائية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، بزاوية تصوير وايد، وتحتوي على مثبت بصري، والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/F وزاوية تصوير الترا وايد. تدعم التقريب البصري حتى 2X. الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية TOF 3D Camera. تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية، تصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل، وجودة 1080 بكسل، و720 بكسل، وتدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة 1080 بكسل. تحتوي على فلاش ليد رباعي. تدعم التصوير بجودة الـ HDR للصور البانوراما والعادية.

مواصفات بطارية iPhone 11

بطارية الهاتف كبيرة وتستمر لفترات كبيرة أثناء العمل بالهاتف ومواصفاتها كما يلي:-

سعة بطارية الهاتف 3046 مللي أمبير.

بطارية جوال ايفون 11 غير قابلة للإزالة.

غير قابلة للإزالة. البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

يتم شحن 50% من الجوال في 30 دقيقة.

تدعم البطارية الشحن اللاسلكي.

أسعار جوال ايفون 11 الجديدة

سوف نعرض على حضراتكم سعر ايفون 11 الجديدة بعد الإعلان عن هاتف iPhone 12 الجديد وهى كالآتي:-