نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 12 برو ماكس الجديد في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل الأمريكية عن هاتفها الذكي ايفون 12 برو ماكس الجديد خلال المؤتمر الذي عقد بالأمس، والهاتف يعتبر واحد من سلسلة هواتف أيفون الجديد، والتي تشمل iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Mini، و يمتلك الموبايل كل المواصفات والمميزات، التي تجعله من أقوى الهواتف الذكية التي سوف يتم طرحها بالأسواق، وهواتف ايفون الذكية من أكثر الهواتف التي يقبل على شرائها المواطنون في الدول العربية، وسوف يحصل جوال iPhone 12 Pro Max علي مكانه كبيرة لأنه يتمتع بخصائص رائعة، حيث يعمل علي تشغيل العديد من الشبكات حتي شبكة الجيل الخامس، وهو يتمتع بشكل جذاب وأنيق، وهو أعلي فئة في سلسة هواتف شركة آبل الجديدة، ويحمل العديد من المواصفات التي سوف نتناولها بالشرح في مقالنا هذا.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس الجديد

يحتوي هاتف Apple iPhone 12 Pro Maxعلي مواصفات عديدة تجعله المميز بين الهواتف الذكية وهي كالتالي:-

الهاتف يحتوي علي بطارية بسعة 3500 ملي أمبير وشاحن سريع بقوة 18 وات يحتوي الهاتف علي شاشة ممتازة من نوع OLED تصل دقتها إلي 2688*1242 ميجا بكسل، وكثافة الشاشة 458 بكسل لكل بوصة، وحجم الشاشة 6.7 بوصة. يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجا بايت. الهاتف مقاوم للماء والغبار لمسافة تصل إلي 4 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة. الهاتف يحتوي علي كاميرا أمامية ثنائية دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية SL 3D، والكاميرا الخلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل عريضة، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل تلي فوتو، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وهى عريضة جداً، والرابعة TOF 3D LiDAR. جسم ايفون 12 برو ماكس، مصمم من الزجاج المسطح ليحمي الشاشة، والإطار الجانبي من الاستانلس ستيل . المعالج من نوع Apple A14 وهو أحدث معالجات شركة آبل سداسي النواة. يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، ويحتوي أيضا علي وحدة تخزين 3.0 UFS. يعمل الهاتف بنظام تشغيل IOS 14. الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 9 وات، ويحتوي على مكبرات صوت ستيريو، ويوجد به خاصية الدفع الإلكتروني. يأتي الهاتف بألوان جميلة وهي الفضي والأزرق والذهبي والأسود.

عيوب هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد

يحتوي الهاتف على بعض العيوب وهى كالتالي:-

هاتف iPhone 12 Pro Max لا يحتوي علي راديو اف ام.

لا يحتوي علي راديو اف ام. لا يمكن إزالة بطارية الهاتف.

الهاتف لا يدعم منفذ لتركيب الذاكرة الخارجية.

مميزات هاتف أيفون 12 برو ماكس

يحتوي الجوال على مميزات عديدة تجعل الهاتف من أحسن الهواتف التي سوف يتم طرحها بالأسواق وهى كالآتي:-

الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار. الجوال يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G. الجوال يأتي بشاشة كبيرة نستطيع من خلالها مشاهدة الفيديوهات والصور بشكل أوضح. بطارية الموبايل تدعم الشحن السريع والعكسي.

سعر ايفون 12 برو ماكس

أسعار جوال iPhone 12 Pro Max الجديد في السعودية ومصر والدول العربية وهى كالتالي:-