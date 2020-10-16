نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواتف أيفون 12 الجديدة مميزاتها وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل الشهيرة عن إطلاق مجموعة رائعة من هواتف أيفون 12 والتي قد كانت أعلنت من قبل عن مواصفاتها ومميزاتها وقد كشفت أول أمس الموافق الثالث عشر من شهر اكتوبر في حدث افتراضي لها عن أسعار الهواتف الجديدة ووقت طرحها في الأسواق، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد حول الإصدارات الجديدة من الآيفون.

هواتف أيفون 12

أسعار الهواتف الجديدة:

أقامت شركة آبل حدث افتراضي لها يوم الإثنين الفائت وخلال فعاليات هذا الحدث قامت بالإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة الأربعة iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 pro، وiPhone 12 Pro Max والتي كان لها تصاميم فريدة وأشكال متميزة بالإضافة إلى امكانياتها الرائعة والمختلفة عن أى إصدار سابق للآيفون.

أوضحت الشركة أيضاً في تلك الفاعليات أن الهواتف الجديدة ستكون متوفرة في الأسواق بالأسعار الآتية:

سيتم طرح جهاز iPhone 12 mini: بسعر 699 دولارا للنسخة الأصلية.

iPhone 12 سيكون بسعر 799 دولارا للنسخة الأصلية.

iPhone 12 pro سعره يبدأ من 999 دولار.

iPhone 12 Pro Max يبدأ سعره من 1100 دولار.

أوضحت شركة آبل أيضاً خلال تلك الفعاليات أن أجهزة الهواتف الجديدة ستتأخر قليلاً عن ميعاد الإصدار السابق تحديده ،حيث سيتم فتح باب الحجز المسبق لكل من الإصدارين iPhone 12 وiPhone 12 Pro يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر هذا العام ليتم بعد ذلك طرحه في الأسواق للبيع يوم الجمعة التالي الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر.

أما بالنسبة للجهازين الآخرين iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max فسوف يتأخر تاريخ صدورهما قليلاً عن الجهازين الآخرين حيث سيتم فتح باب الحجز لها يوم الجمعة الموافق السادس من شهر نوفمبر وسيتم طرحها للبيع يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من نوفمبر.

مواصفات هواتف أيفون 12 الجديدة:

أوضحت شركة آبل أن إصدار iPhone 12 Pro سيكون بمقاس 6.1 بوصة أما جهاز iPhone 12 Pro Max فسيكون بمقاس 6.7 بوصة ليصبح أكبر جهاز آيفون على الإطلاق حتى الآن وهو ما يعتبر أكبر من جهاز iPhone 11 Pro الصادر في العام الماضي والذي كان بمقاس 5.8 بوصة.

تتمتع الأجهزة الجديدة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الألومنيوم الذي يغطي جهاز iPhone 12، كما أن الأجهزة ستتاح بأربعة ألوان وهي الرمادي والفولاذ، والذهبي والأزرق الجديد.

تتميز الهواتف الجديدة بشريحة Apple A14 Bionic وهي شريحة حديثة النوع ظهرت لأول مرة على جهاز iPad Air المحدث الشهر الماضي والتي تعتبر أقوى شريحة صنعتها شركة أبل حتى الآن ، كما أنها تعد أول شريحة تستخدم عملية 5 نانومتر بدلاً من عملية 7 نانومتر المستخدمة في A13 Bionic الصدار العام الماضي، بالإضافة إلى كل هذا تتمتع الآجهزة بوحدة معالجة مركزية جديدة سداسية النواة ووحدة معالجة الرسومات رباعية النواة والتي أوضحت شركة آبل أنهما الوحدات الأسرع على الإطلاق والتي تجعل آدائها أسرع بنسبة خمسون في المائة من أى إصدار آخر وذلك طبقاً لتصريحات الشركة.

تدعم الهواتف الجديدة الاتصال بجميع أنواع شبكات الG4 مع اتصال قوته 6 جيجا هرتز sub-6GHz وmmWave 5G كما تتيح الاتصال بالشبكات الامريكية الرئيسية الثلاثة بصورة بسيطة.

تقنيات الأجهزة الجديدة لشركة آبل:

تتمتع أجهزة الهواتف المحمول الجديدة بتقنية “Ceramic Shield” والتي تجعل من زجاج الشاشة أقوى من أي شاشة هاتف ذكي أخر مما سيحمي جهازك من الكسر أو التصدع إذا تم إسقاطه أو ارتضم بالأرض عن طريق الخطاً.

تتمتع الأجهزة الجديدة أيضاً بنظام ثلاثي الكاميرات وذلك مثلما قدمت الشركة العام الماضي في إصدار iPhone 11 Pro كما تتميز عدسات الكاميرا بأنها عريضة وبدقة 12 ميجابكسل ويمكنها التقريب بعدسات فائقة الاتساع.

عملت الشركة تحديداً في جهاز iPhone 12 Pro Max على تطوير نظام الكاميرا بشكل أكبر من باقي الاجهزة حيث زودته بمستشعر تليفوتوغرافي جديد يعمل بدقة 12 ميجا بكسل وبطول بؤري 65 مم والذي يمكن تكبيره بصريًا حتى 2.5 مرة، يتمتع الجهاز أيضاً بكاميرا واسعة جديدة بفتحة 1.5/ f ونظام OIS فريد.

ستجد في الجهاز أيضاً مستشعر العريض أكبر بنسبة 47 في المائة من الإصدارات الأخرى والذي يتحد مع الفتحة السفلية للحصول على أداء أفضل بنسبة 87 في المائة في وضع الإضاءة المنخفضة.

أهم ما أعلنت عنه شركة أبل أنها قامت بتوفير ميزة جديدة تسميها Apple ProRAW وصرحت أنها وفرتها على iPhone 12 Pro و12 Pro Max، أوضحت أبل أيضاً أنها ستوفر مزايا التصوير الحاسوبي الحالية في الأجهزة مثل Deep Fusion وSmart HDR بالإضافة إلى خاصية مرونة صور RAW.

أوضحت الشركة أن هذا التنسيق الجديد سيكون متاحًا في جميع الكاميرات الأربعة كما ستم السماح لك بضبط أشياء بها مثل التوضيح والإبرازات اللونية حسب رغبتك مع الحفاظ على الاستفادة من تحسينات التصوير المتوفرة حالياً في منتجات آبل.