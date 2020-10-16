نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال أيفون 12 برو ماكس ومواصفاته وإمكانياته فائقة الروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 12 برو ماكس ، هو واحد من أربعة هواتف ذكية أعلنت عنها شركة آبل الأمريكية، في المؤتمر السنوي للشركة الذي عقد يوم 13 أكتوبر 2020م، وتشمل هذه الهواتف iPhone 12، وجوال iPhone 12 Mini، وهاتف iPhone 12 Pro، ويتميز جوال iPhone 12 Pro Max، بالعديد من الإمكانيات التي تجعل منه أقوى هواتف شركة آبل وأغلاها ثمناً، وتأمل الشركة أن تحقق هذه السلسلة من هواتف أيفون 12 النجاح الذي حققته هواتف iPhone 11، ويدعم الهاتف الجديد تشغيل شبكات الاتصال الجيل الخامس، والتي تعتبر أهم ما يميز الجوال الجديد، وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني، مواصفات وسعر الهاتف في السعودية والدول العربية.

مواصفات أيفون 12 برو ماكس الجديد

يأتي الجوال بإمكانيات كبيرة ومواصفات رائعة وهى كالآتي:-

الجوال يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الخامس 5G. يبلغ وزن جوال iPhone 12 Pro Max حوالي 228 جرام. أبعاد الجوال، الطول 160.8، والعرض 78.1، والسمك 7.4 ملم. يأتي الهاتف مصنوع من زجاج Gorilla Glass من الأمام والخلف، أما إطار الجوال فهو مصنوع من الاستانلس ستيل. الجوال يأتي مقاوم للغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء ولمدة نصف ساعة. يأتي الموبايل مدعوم بخدمة الدفع Apple Pay من خلال الفيزا أو الماستر كارد أو معتمد AMEX. نظام تشغيل ايفون 12 برو ماكس iOS14. الجوال يشتمل على مجموعة مستشعرات، وتشمل مستشعر البارومتر، والتقارب والتسارع، والبوصلة، والدوران. يشتمل على معالج رسوميات من نوع Apple GPU، سداسي النواة. يحتوي الموبايل على أحدث معالجات شركة آبل ونوعه Apple A14. يأتي أيفون 12 برو ماكس بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة، الأول يأتي بحجم 128 جيجابايت، والثاني بحجم 256 جيجابايت، والثالث بحجم 512 جيجابايت. الهاتف لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية. يدعم الهاتف معرفة المواقع الجغرافية من خلال تقنية الـ GPS. الموبايل لا يدعم تشغيل راديو FM. يأتي الهاتف مدعوم بالواي فاي والبلوتوث، ويدعم الاتصال القريب المدي من خلال الـ NFC. الجوال سوف يتوفر باللون الفضي، والجرافيت، والذهبي، والأزرق، والبنفسجي. يحتوي الجوال على مكبر صوت ستيريو. لا يدعم الموبايل منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن الخارجية. هاتف ايفون 12 برو ماكس يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. البطارية من نوع ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة.

مواصفات شاشة iPhone 12 Pro Max

تأتي الشاشة بمواصفات غاية في الدقة والروعة وهى كما يلي:-

يبلغ حجم شاشة جوال أيفون 12 برو ماكس 6.7 بوصة.

6.7 بوصة. نوع الشاشة Super Retina XDR OLED، وتدعم تقنية الـ HDR10.

دقة الشاشة 1284*2778 بكسل، وكثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش.

تأتي شاشة الجوال من الزجاج المقاوم للخدش من خلال احتوائها على طلاء Oleo Phobic.

تحتوي على اصدار دولبي، ومجموعة ألوان واسعة، وتحتوي على نغمات حقيقية.

مواصفات كاميرا أيفون 12 برو ماكس

يأتي الهاتف بستة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأساسية للجوال رباعية، دقة الأول 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.6/F، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل وتحتوي على المثبت البصري، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، وتحتوي على ماسح ضوئي، والرابعة من نوع TOF 3D LiDAR. تدعم الكاميرا الأساسية التصوير بجودة الـ HDR الخاص بالصور البانوراما. تحتوي على فلاش ليد رباعي. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة صوت ستيريو. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، دقة كاميرا الهاتف الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D. تدعم التصوير بجودة الـ HDR، وجودة 1080 بكسل، والتصوير بجودة الـ 4K.

سعر iPhone 12 Pro Max

سوف نتعرف على سعر أيفون 12 برو ماكس في السعودية ومصر والإمارات وسعر الجوال بالدولار الأمريكي وهى كما يلي:-