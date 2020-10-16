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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 11 برو عيوبه ومميزاته وسعره بالسعودية والدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أيفون 11 برو ، العملاق الأمريكي الذي أطلقته شركة آبل الأمريكية، وهو يعرف عنه أنه أحسن وأجود هواتف شركة آبل، فالهاتف يتمتع بخواص وإمكانيات عالية، وهو واحد من ثلاث هواتف ذكية أنتجتها شركة آبل ولاقت نجاح كبير في الأسواق العالمية، وتضم هذه السلسة هاتف iPhone 11، وهاتف iPhone 11 Pro، وموبايل iPhone 11 Pro Max، ويتميز الهاتف ببطارية تدوم لوقت طويل أثناء التصوير أو التحدث، ويدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من خلال منفذين منفصلين، وسوف نتناول مواصفات الهاتف بالتفصيل في هذا المقال.
مميزات هاتف أيفون 11 برو
يمتلك الهاتف مميزات عديدة وهي كالتالي:-
- يمتلك هاتف ايفون 11 برو شاشة من نوع النوتش الكبير، ويطلق عليها Super Retina XDR OLED ، ومساحتها 5.8 انش، ودقتها 2436*1125 بكسل ومعدل البكسلات 458 لكل أنش.
- يحتوي الهاتف علي شريحتين اتصال النوع الأول Nano Sim والنوع الثاني eSIM، ويدعم الهاتف كل الشبكات حتي الجيل الرابع.
- يحتوي علي معالج من A13 Bionic يجعله المميز بين الهواتف في الأسواق.
- يأتي الهاتف بثلاث كاميرات من الخلف والثلاث كاميرات بدقة 12 بكسل.
- يحتوي iPhone 11 Pro علي ثلاث اصدارات، الأول يأتي بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والاصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 256 جيجا وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والاصدار الثالث يأتي بذاكرة داخلية 512 جيجا بابت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.
- يحتوي الهاتف علي ميكروفون لعزل الضجيج اثناء التحدث.
- يأتي الهاتف بسماعات خارجية في الأسفل تقدم صوت ستيريو عالي الجودة.
- الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون 11 برو ثنائية، الأولي تعمل بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تعمل بدقة TOF 3D وهي تستخدم في بصمة الوجه والعزل.
- يحتوي الهاتف علي خاصية الأمان فهو يعمل ببصمة الوجه.
- تبلغ أبعاد الجوال 8.1 *714*144 ملم ويبلغ وزن الجوال 188 جرام تستطيع حمله في الجيب.
- الهاتف مقاوم للغبار والماء.
- يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 3046 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي
عيوب هاتف iPhone 11 Pro
الهاتف يحتوي علي بعض العيوب بالرغم من المميزات المبهرة وهي كالتالي:-
- الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية وهذا العيب يزعج الكثيرين من مستخدمين الهاتف.
- لا يوجد به مدخل لسماعات الأذن.
- تحتوي الشاشة علي نوتش كبير يأخذ مساحة كبيرة من واجهة الموبايل الأمامية.
سعر أيفون 11 برو
سوف نتناول معكم أسعار هاتف ايفون 11 برو وهي كالتالي:-
- سعر الهاتف في السعودية, النسخة 64جيجا بايت 4237 ريال سعودي، والنسخة 256 جيجا بايت 4865 ريال سعودي والنسخة 512 جيجا بايت 5713 ريال سعودي.
- سعر الجوال في مصر, النسخة 64 جيجا بايت 29 الف جنيه، والنسخة 256 جيجا بايت 32000 جنية مصري.
- سعر iPhone 11 Pro في الكويت, النسخة 64 جيجا بايت 358 دينار كويتي، والنسخة 256جيجابايت410 دينار.
- سعر الهاتف في دولة الإمارات، النسخة 256 جيجا بايت 4850 درهم إماراتي.
- سعر الموبايل في أمريكا، النسخة 64 جيجا بايت 999 دولار أمريكي، والنسخة 256 جيجا بايت 1099 دولار، والنسخة 512 جيجا بايت سعرها 1349 دولار.
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