نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والروابط الخاصة بالشركات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفى الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع في جميع البلاد العربية وزادت التساؤلات والاستفسارات الهامة، طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م بالاسم ورقم العداد، ولذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطنين عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابعة لهم.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الرابط الرسمي للموقع، وهذا بناءاً على الأوضاع الموجودة في البلاد العربية، ونتيجة للإجراءات الاحترازية، والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين جميعاََ أمام المصالح الحكومية، وهذا بهدف التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات المختلفة :

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة. يجب على المواطنين الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة. يجب على المواطنين تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد أيضا. ثم الضغط على زر الاستعلام مباشرةً.

تم الإعلان عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م، ولذلك يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا، ويمكن الدخول من خلال الدخول على الرابط الرسمي لشركة الكهرباء التابعة لهم.

الروابط الخاصة بكل شركة من شركات التوزيع :

الرابط الخاص بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.sdedc.net/ar/Fatora رابط شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx للأستعلام عن الفواتير الخاصة بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.ndedco.gov.eg/Fatora.aspx يجب الدخول على رابط شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء https://www.bedc.gov.eg رابط شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.ncedc.gov.eg/Req_Search.aspx يجب الدخول على رابط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx الرابط الخاص بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx يجب الدخول على رابط شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء http://ueedc.com/ueed

ويوجد طرق عديدة لدفع فاتورة الكهرباء 2020 م عن طريق تسجيل الدخول من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويمكن اختيار طرق الدفع المناسبة للمواطنين، ويوجد العديد من الفروع الفروع في جميع أنحاء الجمهورية، ولذلك يمكن دفع فواتير الكهرباء المستهلكة عن طريق شركات المحمول، مكاتب البريد المصري أيضا، ولذلك يمكن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد.