نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتس الآخر دون علمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفعت جائحة كورونا وانتشارها عالمياً العديد من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة بصورة كبيرة، وذلك من أجل القيام بالتواصل مع الأشخاص المهتمين بهم سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء أو المعارف أو حتى تواصل مع العمل، ومن أشهر المنصات والتطبيقات المتواجدة حالياً تطبيق واتساب وشبكات انستجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها، ويقدم تطبيق WhatsApp خدمة المراسلة الفورية وخاصية الحالات الخاصة بالمستخدمين.

لكن يواجه بعض المستخدمين مشكلة عن مشاهدة حالات الواتس التي ينشرها بعض الأشخاص، وتتمثل المشكلة في أن تطبيق واتس آب يظهر للمستخدم الآخر أنه قد قمت بمشاهدة الحالة التي نشرها الخاصة به، حيث يظهر اسمك أو رقم هاتفك الجوال له ضمن ميزة واتساب من شاهد الحالة، وأحياناً كثيرة ترغب بصورة شخصية أن تشاهد حالات جهات الاتصال المتوافرة على WhatsApp دون معرفة الطرف الآخر.

كيف تشاهد حالات واتساب سراً

يرتبط إظهار اسمك ضمن المشاهدين للحالة الشخصية بميزة آخرى وهي مؤشرات قراءة الرسائل، والتي تظهر في صورة وضع علامتين صح باللون الأزرق، وتظهر عند قراء مستلم الرسالة في تطبيق واتساب المحادثة المرسلة له، لذلك حتى تتمكن من مشاهدة حالات WhatsApp بصورة سرية دون معرفة الطرف الآخر يجب عليك تعطيل تلك الخاصية، والتي تأتي تحت اسم خاصية تأكيد قراءة الرسائل.

كيفية تعطيل اشعارات قراءة الرسائل في WhatsApp

افتح تطبيق واتساب الموجود على هاتفك الذكي. اضغط على الثلاث نقاط المتواجدة في أعلى يسار الشاشة. اختار من القائمة التي تظهر أمامك الإعدادات Settings. اختار بعد ذلك خيار الحساب Account. يتم بعد ذلك اختيار قسم الخصوصية Privacy. انزل لأسفل القائمة حتى تجد خيار مؤشرات قراءة الرسائل Read Receipt. قم بالضغط على الزر المتواجد بجوار تلك الميزة. قم بإغلاق تطبيق واتساب وفتحه مره آخرى. الآن تستطيع مشاهدة حالات واتساب دون أن يعلم الطرف الآخر.

تحذير من تعطيل مؤشرات قراءة الرسائل

يجب عليك أن تأخذ حذرك عن تعطيل تلك الميزة المتوافرة في تطبيق واتس آب، فبمجرد تعطيلها لن يستطيع أي طرف يرسل لك رسالة أن يعرف إذا كنت قد قمت بقراءة رسالته أم لا، وهذا قد يؤثر عليك في العمل إذا كنت تعتمد على التواصل معهم عبر استخدام WhatsApp، لكن تعتبر الميزة الوحيدة من ايقافها أنك تتمكن من مشاهدة حالات الواتس الخاصة بجهات الاتصال المتوافرة لديك أن يعرفوا بذلك.