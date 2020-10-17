هواوي تطلق هاتفها الجديد nova 7 SE 5G Youth

أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفا جديدا باسم ”نوفا 7 إس إي 5 جي يوث“ (nova 7 SE 5G Youth) من سلسلة ”نوفا 7“ ذات المواصفات المتوسطة التي تناسب الشباب وأصحاب الدخل المتوسط.

يأتي الهاتف بسماكة 8.58 ملم، ويزن 189 جراما ويتضمن شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، وهي تحتوي ثقباً للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويتضمن غطاء الهاتف الخلفي 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير العمق 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي هاتف هواوي معالجا ثماني النوى من نوع Dimensity 800U الذي يعمل بتردد 2.4 غيغاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات Mali-G57، كما يحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ولكنها لا تدعم التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويعمل الهاتف الجديد من ”هواوي“، الذي يتوفر بأربعة ألوان، هي: الفضي، والأخضر، والأسود، والأرجواني، بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة غوغل.

ويأتي (nova 7 SE 5G Youth) مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بفضل معالج (Dimensity 800U).

ويحتوي الهاتف أيضا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط عن طريق منفذ من نوع USB-C.