إذا كنت ترغب في تحميل برنامج معين أو ترغب في وسيلة سلة تتيح لك في أي وقت تحميل برامج الكمبيوتر و نحن هنا نتحدث عن برامج نظام تشغيل الويندوز ، فإنك الآن تقرأ التدوينة الصحيحة ، حيث سوف نتعرف معا على كيفية تحميل اي برنامج تريده .
و الطريقة ببساطة هي عبر إستخدام برنامج يدعى Baidu App Store ، و هو عبارة عن برنامج مجاني يتوفر على المئات من البرامج المختلفة التي تتيح لك الوصول اليها بسرعة و سهولة .
برنامج Baidu App Store هو مجاني تماما و يمكنك الحصول عليه عبر الرابط أسفل الموضوع ، حيث أنك بعد تحميله ما عليك سوى تشغيله لتجد واجهته على هذا الشكل كما هو موضح في الصورة بالاسفل .
الآن ما عليك القيام به هو البحث عن البرنامج الذي ترغب في الحوصل عليه أو يمكنك تصفح البرامج المتاح في Baidu App Store و التي تختلف فيما بينها حسب مزايا كل برنامج على حدى .
بعد ذلك ما عليك فعله هو الضغط على البرنامج الذي تريده ، ثم تقوم بتحميله و تنصيبه على حساوب الويندوز الخاص بك ، و للإشارة فإن جميع البرامج تدعم كل أنظمة تشغيل الويندوز سواءا 7 أو 8 أو 10 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحميل برامج الكمبيوتر مع أسهل طريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.