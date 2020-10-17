تحميل برامج الكمبيوتر مع أسهل طريقة

إذا كنت ترغب في تحميل برنامج معين أو ترغب في وسيلة سلة تتيح لك في أي وقت تحميل برامج الكمبيوتر و نحن هنا نتحدث عن برامج نظام تشغيل الويندوز ، فإنك الآن تقرأ التدوينة الصحيحة ، حيث سوف نتعرف معا على كيفية تحميل اي برنامج تريده .

و الطريقة ببساطة هي عبر إستخدام برنامج يدعى Baidu App Store ، و هو عبارة عن برنامج مجاني يتوفر على المئات من البرامج المختلفة التي تتيح لك الوصول اليها بسرعة و سهولة .

برنامج Baidu App Store هو مجاني تماما و يمكنك الحصول عليه عبر الرابط أسفل الموضوع ، حيث أنك بعد تحميله ما عليك سوى تشغيله لتجد واجهته على هذا الشكل كما هو موضح في الصورة بالاسفل .

الآن ما عليك القيام به هو البحث عن البرنامج الذي ترغب في الحوصل عليه أو يمكنك تصفح البرامج المتاح في Baidu App Store و التي تختلف فيما بينها حسب مزايا كل برنامج على حدى .

بعد ذلك ما عليك فعله هو الضغط على البرنامج الذي تريده ، ثم تقوم بتحميله و تنصيبه على حساوب الويندوز الخاص بك ، و للإشارة فإن جميع البرامج تدعم كل أنظمة تشغيل الويندوز سواءا 7 أو 8 أو 10 .

تحميل برنامج Baidu App Store