تشغيل آنستقرام على الكمبيوتر ( أفضل طريقة )

من أجل تشغيل آنستقرام على الكمبيوتر فإن هناك طرقا عديدة يمكنك استعمالها من بينها الطريقة التي سوف نستعرضها لك في هذا الموضوع و التي تعتبر أسهل طريقة على الاطلاق يمكنك من خلال تشغيل انستغرام علىى جهازك .

و الطريقة هي من خلال استعمال اضافة مجانية على متصفح جول كروم تدعى Web IG Story ، و هي عبارة عن إضافة رائعة للغاية ، و تعمل بشكل سريع على متصفح جوجل كروم .

حيث ما عليك سوى تحميل الإضافة عبر الرابط الموجود بالأسفل ، ثم القيام بتنصيبها على متصفح جوجل كروم ، ثم سوف تظهر لك الصفحة التالية كما هو موضح تماما في الصورة أدناه .

طبعا كما تلاحظ فإن الإضافة تقوم بتزويدنا بهاتف ذكي إفتراضي يمكننا من خلاله تشغيل آنستقرام و الولوج إلى حسابنا عليه .

حيث ما يتطلبه منك الأمر هو ادخال الاسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بك ثم الولوج الى حسابك آنستقرام ليظهر لك مباشرة على هذا الشكل .

و الميزة هنا أنه يمكنك أن تقوم باستعمال حسابك بشكل عادي جدا ، حيث يمكنك اضافة الصور و مقاطع الفيديو و يمكنك ايضا اضافة القصص او الستوري الى حسابك .

كما يمكنك ايضا أن تقوم بمشاهدة الصور و الستوري الخاصة بالأشخاص الذين تتابعهم على آنستقرام ، هذا إلى جانب التفاعل مع منشوراتهم عبر وضع إعجاب و اضافة تعليق .

و يمكنك بعد الإنتهاء من استعمال حسابك آنستقرام على المتصفح أن تقوم بتسجيل الخروج منه بكل سلاسة .

و بهذه الطريقة فإنه لا حاجة لهاتف ذكي من أجل فتح انسغرام ، حيث يمكنك القيام بذلك الآن عبر اي كمبيوتر او حاسوب سواءا ويندوز أو ماك .

تحميل اضافة Web IG Story