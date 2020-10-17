تشغيل آنستقرام على الكمبيوتر ( أفضل طريقة )

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من أجل تشغيل آنستقرام على الكمبيوتر فإن هناك طرقا عديدة يمكنك استعمالها من بينها الطريقة التي سوف نستعرضها لك في هذا الموضوع و التي تعتبر أسهل طريقة على الاطلاق يمكنك من خلال تشغيل انستغرام علىى جهازك .
و الطريقة هي من خلال استعمال اضافة مجانية على متصفح جول كروم تدعى Web IG Story ، و هي عبارة عن إضافة رائعة للغاية ، و تعمل بشكل سريع على متصفح جوجل كروم .
حيث ما عليك سوى تحميل الإضافة عبر الرابط الموجود بالأسفل ، ثم القيام بتنصيبها على متصفح جوجل كروم ، ثم سوف تظهر لك الصفحة التالية كما هو موضح تماما في الصورة أدناه .
طبعا كما تلاحظ فإن الإضافة تقوم بتزويدنا بهاتف ذكي إفتراضي يمكننا من خلاله تشغيل آنستقرام و الولوج إلى حسابنا عليه .
حيث ما يتطلبه منك الأمر هو ادخال الاسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بك ثم الولوج الى حسابك آنستقرام ليظهر لك مباشرة على هذا الشكل .
و الميزة هنا أنه يمكنك أن تقوم باستعمال حسابك بشكل عادي جدا ، حيث يمكنك اضافة الصور و مقاطع الفيديو و يمكنك ايضا اضافة القصص او الستوري الى حسابك .
كما يمكنك ايضا أن تقوم بمشاهدة الصور و الستوري الخاصة بالأشخاص الذين تتابعهم على آنستقرام ، هذا إلى جانب التفاعل مع منشوراتهم عبر وضع إعجاب و اضافة تعليق .
و يمكنك بعد الإنتهاء من استعمال حسابك آنستقرام على المتصفح أن تقوم بتسجيل الخروج منه بكل سلاسة .
و بهذه الطريقة فإنه لا حاجة لهاتف ذكي من أجل فتح انسغرام ، حيث يمكنك القيام بذلك الآن عبر اي كمبيوتر او حاسوب سواءا ويندوز أو ماك .
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