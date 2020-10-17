أفضل 3 برامج للدردشة بالصوت أثناء لعب لعبة

هناك العديد من الألعاب الحالية التي توفر امكانية الدردشة بالصوت مع الأصدقاء في نفس الوقت الفعلي للعب اللعبة ، كما أن هناك أيضا مجموعة من البرامج المجانية التي تتيح هذه الخاصية بحيث توفر امكانية الدردشة بالصوت بجودة عالية اثناء لعب الألعاب اون لاين .

و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك أفضل 3 برامج يمكنك استعمالها مع اصدقائك للدردشة صوتيا بدون اي انقطاع او مشاكل حتى و ان كان صبيب الانترنت المتوفر لديك ضيف نوعا ما .

و كي لا أطيل عليك ، اليك قائمة الـ 3 برامج :

1 – برنامج Discord

أول برنامج معنا في هذه التدوينة و الذي يمكنك تحميله سواءا على حاسوب ويندوز او ماك هو برنامج Discord ، المميز للغاية ، حيث يتيح لك امكانية الدردشة صوتيا مع اصدقائك اثناء ترجمة العديد من الالعاب .

و من اشهر الالعاب التي يمكنك استخدام البرنامج للدردشة صوتيا اثناء الاستمتاع بها هي لعبة PUBG ، و طريقة استعمال البرنامج سهلة و بسيطة .

حيث ما عليك سوى تحميله و يجب ان يقوم اصدقائك بنفس العملية ثم يمكنك الاتصال ببعضكم البعض عبر البرنامج و التواصل اون لاين صوتيا و بجودة عالية .

تحميل برنامج Discord

2 – برنامج TEAMSPEAK

البرنامج الثاني الذي يحظى بشهرة واسعة ايضا بين المستخدمين للالعاب اون لاين هو برنامج TEAMSPEAK ، و الذي تستطيع عن طريقه الدردشة اون لاين مع صادقائك اثناء تجربة اي لعبة سواءا على حاسوبك او او هاتفك الذكي .

البرنامج سهل من حيث الاستخدام و لا يتطلب منك سوى تحميله و التسجيل عبر انشاء حساب ثم اختيار اسم و الشروع في الدردشة صوتيا مع الآخرين .

تحميل برنامج TEAMSPEAK

3 – برنامج steampowered

آخر برنامج معنا في هذه التدوينة هو برنامج steampowered ، و الذي يعتبر من افضل برامج الدردشة الخاصة بالالعاب ، و ميزة البرنامج انه يعمل على جميع اصدارات نظام تشغيل الويندوز .

تحميل برنامج steampowered