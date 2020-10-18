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مرض يضاعف خطر الوفاة بفيروس

توصل فريق علماء من جامعة "إمبريال كوليدج "، إلى استنتاج يفيد بأن مرض الكلى يضاعف خطر الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا. مرض يضاعف خطر الوفاة بفيروس كورونا توصل فريق علماء من جامعة "إمبريال كوليدج "، إلى استنتاج يفيد بأن مرض الكلى يضاعف خطر الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "Anaesthesia" قام الخبراء بتحليل بيانات 372 مريضا مصابا بمرض "كوفيد-19" في وحدات العناية المركزة في 4 مستشفيات بلندن وبرمنغهام بين 10 مارس و23 يوليو. وتبين أن 216 مريضا منهم كانوا يعانون من مشاكل في الكلى، مزمنة أو ناجمة عن العدوى، توفي منهم 107 ، أي حوالي 50%، فميا توفي 32 شخصا، أي 21% فقط من بين 156 مريضا غير المصابين بأمراض الكلى، وفقاً لروسيا اليوم.



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