شاهد.. سامسونج تنجح في اختبار سفينة ذاتية التوجيه

استعرضت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة مقطع فيديو يظهر اختبارها الناجح لسفينة مجهزة بأنظمة التوجيه الذاتي.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة أطلقت سفينة تزن 300 طن في المياه بالقرب من مدينة جيوجي، وكانت السفينة مجهزة بنظام Samsung Autonomous Ship الخاص للملاحة الذاتية.
ويعرض مقطع الفيديو الذي صور بتقنية 360 درجة كيف تمكنت السفينة من الإبحار بشكل مستقل، وكيف استطاع نظام الملاحة الذاتية المجهزة به التعرف على إحدى السفن القادمة نحوها ليغير وجهة السفينة لتكمل مهمتها وتصل إلى هدفها الذي يبعد نحو 10 كلم عن نقطة الانطلاق.
وأشارت "سامسونغ للصناعات الثقيلة" إلى أن الخبراء قاموا بمراقبة الاختبارات والصور التي بثت من السفينة وأنظمتها من أحد المراكز الأرضية، وأن الاختبارات مستمرة على نظام Samsung Autonomous Ship الملاحي حاليا، وسيتم تسويق هذا النظام الذي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتبارا من عام 2022.
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