نيسان تطرح جيلها الجديد رباعية الدفع  



صنفت Navara في السنوات الأخيرة من بين أكثر سيارات البيك آب شعبية في العالم وأفضلها من ناحية الجودة، لكن نموذج هذه السيارة لهذا العام أصبح مميزا جدا حتى من ناحية التصميم.

ومن أكثر ما يشد الانتباه في النموذج الجديد من Navara هو التصميم المميز الذي أكسبها طابع القوة وملامح السيارات المخصصة للطرق الوعرة، والذي تجسد من خلال العجلات الكبيرة، والحواف المدرعة بالفايبر المحيطة بحجرات العجلات، فضلا عن ممتصات الصدمات المدعمة بالمعدن.

ومن عناصر الجمال والتميز التي حصلت عليها هذه السيارة أيضا هوتصميم واجهتها الأمامية وتصميم الفتحات الهوائية فيها، والشكل المميز لمصابيح الضباب التي أحيطت بإطارات برتقالية جذابة.

ورغم أنها مخصصة لمحبي المغامرات على الطرق الوعرة إلا أن هذه السيارة حصلت على العديد من ميزات الرفاهية مثل أنظمة التكييف الممتازة، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، والمقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، فضلا عن أنظمة متطورة للتحكم بالقيادة تبعا لنوع الطريق، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه المركبات بنظامي دفع خلفي ورباعي، وبعدة أنواع من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة 2.5 ليتر، ومحركات بسعة 2.3 ليتر، وقد تطلق منها نسخ أكثر قوة بمحركات بسعة 3,6 ليتر، وستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية.