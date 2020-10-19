أوبل انسيجنيا ”فيس ليفت” تحصل على خدمات محرك بنزين جديد

أعلنت شركة أوبل عن تقديم محرك بنزين جديد قوة 170 حصان لأيقونتها انسيجنيا، التي تنتمي للفئة السيدان متوسطة الحجم.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها تقدم لسيارتها انسيجنيا الجديدة بموديليها الصالون والكومبي، محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 170 حصان وأقصى عزم دوران 350 نيوتن.متر مطلع العام القادم، كما أنه سيصبح المحرك الأساسي في باقة دفع السيارة.
ويدفع هذا المحرك السيارة للتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 8.7 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 228 كم/ساعة، ويتراوح معدل استهلاك السيارة من الوقود من 6.4 إلى 6.6 لتر/100 كلم.
ويبلغ سعر السيارة المعتمدة على هذا المحرك وخط التجهيزات "Elegance" حوالي 39 ألف يورو.
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