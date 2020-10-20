كيفية تحميل البرامج المدفوعة مجانا على الحاسوب

لا شك بأن هناك العديد من البرامج المجانية لأجهزة الحواسيب التي يمكن إستخدامها في مجالات مختلفة ، لكن كما هناك برامج مجانية فإن هناك ايضا برامج مدفوعة تقدم خصائص أكثر و مهمة ، و تختلف هذه البرامج بين كل برنامج و آخر حسب كل ما يقدمها كل واحد منها .

و في هذا الموضوع اليوم سوف نشارك معك طريقة شرعية و قانونية من أجل الحصول البرامج المدفوعة بشكل مجاني و دون دفع اي فلس واحد من جيبك ، و الطريقة سوف تكون عبر إستعمال موقع مجاني يدعى sharewareonsale .

موقع sharewareonsale هو منصة تقوم بعرض البرامج المدفوعة بشكل مجاني ، و السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنك هو كيف يتم ذلك ؟ و هل هذه الطريقة قانونية بالفعل ؟

نعم إنها قانونية لأن موقع sharewareonsale يقوم بعرض البرامج التي تعرف عروضا تخفيضية تصل إلى 0 دولار .

حيث أن كل شركة تمتلك أي برنامج تقوم من حين لآخر بتخفيض سعر ذلك البرنامج و جعله بـ 0 دولار أي بشكل مجاني لوقت محدود ، و بالتالي موقع sharewareonsale يقدم لك هذه البرامج و كل يوم تقوم فيه بزيارة الموقع سوف تجد برنامجا مختلف يمكنك تحميله مجانا على حاسوب أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

الدخول إلى موقع sharewareonsale