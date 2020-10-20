- 1/2
- 2/2
لا شك بأن هناك العديد من البرامج المجانية لأجهزة الحواسيب التي يمكن إستخدامها في مجالات مختلفة ، لكن كما هناك برامج مجانية فإن هناك ايضا برامج مدفوعة تقدم خصائص أكثر و مهمة ، و تختلف هذه البرامج بين كل برنامج و آخر حسب كل ما يقدمها كل واحد منها .
و في هذا الموضوع اليوم سوف نشارك معك طريقة شرعية و قانونية من أجل الحصول البرامج المدفوعة بشكل مجاني و دون دفع اي فلس واحد من جيبك ، و الطريقة سوف تكون عبر إستعمال موقع مجاني يدعى sharewareonsale .
موقع sharewareonsale هو منصة تقوم بعرض البرامج المدفوعة بشكل مجاني ، و السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنك هو كيف يتم ذلك ؟ و هل هذه الطريقة قانونية بالفعل ؟
نعم إنها قانونية لأن موقع sharewareonsale يقوم بعرض البرامج التي تعرف عروضا تخفيضية تصل إلى 0 دولار .
حيث أن كل شركة تمتلك أي برنامج تقوم من حين لآخر بتخفيض سعر ذلك البرنامج و جعله بـ 0 دولار أي بشكل مجاني لوقت محدود ، و بالتالي موقع sharewareonsale يقدم لك هذه البرامج و كل يوم تقوم فيه بزيارة الموقع سوف تجد برنامجا مختلف يمكنك تحميله مجانا على حاسوب أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل البرامج المدفوعة مجانا على الحاسوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.