شبيه موقع تويتر يتفوق عليه و يحصد عدد مستخدمين أكثر منه

الجميع يعرف موقع التواصل الإجتماعي تويتر و الذي يتيح للمستخدمين من مختلف أنحاء العالم إمكانية التواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل و المنشورات و الصور و غيرها ، و لكن ما لا يعرفه أغلب الأشخاص هو أن هناك موقعا نسخة طبق الأصل من موقع تويتر و هو موقع يدعى weibo .

بما أن موقع تويتر يعتبر من ضمن المواقع المحظورة في الصين و التي لا يمكنك الوصول إليها إذا كنت داخل الأراضي الصينية فإن هناك مجموعة من الاشخاص قرروا إنشاء موقع مشابه لموقع تويتر و أطلقوا عليه إسم weibo ليصبح متاحا فقط في الصين كبديل لتويتر ، لكن مع مرور الوقت اصبح موقع weibo من بين أهم المواقع في الصين و ايضا في العالم ليصبح عدد مستخدميه الآن حوالي 340 مليون مستخدم بينما موقع تويتر عدد مستخدميه لا يتجاوز الـ 328 مليون مستخدم نشط .

رغم أن موقع weibo قام بتقليد تيوتر إلا أنه إستطاع ان يتفوق عليه في إستقطاب مستخدمين أكثر عددا ، و يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى كون موقع weibo يستفيد من المستخدمين في الصين و الذي يبلغ عددهم بالمليارات بينما تويتر لا يستطيع ذلك نظرا لكونه محظورا داخل البلاد .

و لكن رغم أن موقع weibo يتفوق على تويتر في عدد المستخدمين إلا أن تويتر يتفوق عليه في العائدات المالية حيث أن أرباح موقع weibo في هذا العام لم تتجاوز الـ 200 مليون دولار بينما تويتر أرباحه تجاوزت الـ 500 مليون دولار أمريكي .

الدخول إلى موقع weibo