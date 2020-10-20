أفضل بديل مجاني لبرامج المونتاج المدفوعة

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هناك الكثير من برامج المونتاج الاحترافية للغاية و لكن المشكلة ان اغلبها متاح بشكل مدفوع ، و رغم أن هناك طرق غير قانونية للحصول على هذه البرامج لكننا لا ننصح بها الى جانب ان الطرق الغير قانونية تحرمك من الحصول على اخر نسخة من البرنامج كما تحرمك من الحصول على تحديتاث البرنامج .
لهذا فإنه ان لم يكن بمقدورك شراء البرامج المدفوعة بالمال فإنه دائما هناك حلول و بدائل اخرى ، و في هذا الموضوع سوف نشارك معك افضل برنامج مونتاح يعتبر بديل لجميع البرامج المدفوعة التي يمكن ان تجدها على الانترنت .
و نحن هنا نتحدث عن برنامج يدعى Olive Video Editor ، و هو عبارة عن برنامج مجاني و مميز للغاية ، حيث يتيح لك امكانية تعديل اي فيديو بطريقة احترافية جدا و سهلة و بسيطة في نفس الوقت .
حيث أن كل ما عليك القيام به هو تحميل البرنامج من الرابط الموجود اسفل الموضوع ، ثم بعد ذلك تقوم بتنصيبه بشكل عادي كما هو الحال مع جميع البرامج الأخرى .
البرنامج يدعم جميع اصدارات نظام تشغيل الويندوز ، و بعد تشغيله سوف تجد انه يحتوي على واجهة بسيطة ؟
الآن دعنا نتحدث عن مزايا البرنامج ، يمكنك من خلاله قص و لصق و دمج الفيديوهات مع بعضها البعض ، كما يمكنك فصل الصوت او اضافة مقطع صوتي للفيديو ، الى جانب خاصية تحسين جودة الصوت و ايضا تحسين حدة الالوان في الفيديو .
و لبدء عملية مونتاج فيديو ما عليك سوى سحب وافلات الفيديو و ايضا التأثيرات في الـ Timeline و نحن هنا نتحدث عن التاثيرات التي ترغب في اضافتها مثل النصوص و الرموز التعبريية و غيرها .
و باختصار فإن هذا البرنامج يعتبر من افضل برامج تعديل الفيديو المجانية و البديلة لكل البرامج المدفوعة و يمكن ان يكون الخيار الانسب لك حاليا طالما انك لا تتوفر على مال لشراء برنامج مدفوع .
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