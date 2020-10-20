Xiaomi تستعرض تقنيتها الفائقة للشحن اللاسلكي للهواتف

استعرضت Xiaomi عملاقة صناعة الإلكترونيات مؤخرا تقنيتها الأحدث التي قد تغير عالم الشحن اللاسلكي للأجهزة والهواتف الذكية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن تقنيتها الجديدة لشحن الهواتف لاسلكيا تعمل باستطاعة 80 واطا، الأمر الذي قد يجعلها رائدة في سوق الإلكترونيات.

وعلى سبيل المقارنة فإن تقنية الشحن اللاسلكي التي كانت Xiaomi قد استعرضتها سابقا وزودت بها هواتف Mi 10 Ultra الشهيرة تعمل باستطاعة 50 واطا، وتقنية الشحن اللاسلكي الموجودة في هواتف iPhone 12 أحدث هواتف آبل، تعمل باستطاعة 15 واطا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن التقنية الجديدة من Xiaomi قادرة على شحن 10% من سعة بطارية 4000 ميلي أمبير في غضون دقيقة واحدة فقط، كما يمكنها شحن 50% من سعة هذا النوع من البطاريات خلال 8 دقائق، وفي ظرف 19 دقيقة يمكنها الشحن بالكامل.

ولم تذكر Xiaomi موعد طرح هذه التقنية للهواتف بشكل رسمي، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستتوفر في هاتف Xiaomi Mi 11 المنتظر الذي سيحصل على معالج من نوع Snapdragon 875.