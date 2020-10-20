نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لقراءة حالات WhatsApp دون علم الآخرين بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سهلة لقراءة حالات WhatsApp دون علم الآخرين بخطوات سهلة، في الفترة الأخيرة اصبح استخدام تطبيق واتساب بشكل كبير من قبل العديد من الاشخاص لارسال الرسائل والاتصال بالإضافة إلى إجراء مكالمة فيديو ويكون سهل الاستخدام للجميع حتى الأشخاص، ولكن بعض الاشخاص يريدون الاطلاع على الحالات الخاصة ببعض الأشخاص ولكن يريدون تكرار هذا الامر دون أن يعلم الطرف الآخر بخطوات محددة وسهلة تنفيذها في دقائق.

خطوات قراءة حالات واتس اب بدون علم الاخرين

يمكنك أن تقوم بتعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر من معرفة أنك قامت بقرائتها الرسالة وتظهر على شكل على ماتين باللون الازرق وبالتالي اذا تم تشغيل هذه الميزة يمكنك قراءة الرسالة دون أن يعلم الطرف الاخر أنك قراءة الرسالة، وذلك يمكن معرفة حالات جهات الاتصال دون معرفتهم أيضا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: