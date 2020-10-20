نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار هاتف أوبو Find X 2 برو ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أوبو عن سلسلة هواتف الـ Oppo Find X 2 Pro والتطوير لهاتف السابق الـ Oppo Find X والذي طرحت معه سلسلة جديدة فهذه السلسلة تعد من أفضل الإصدارات في شركة اوبو وهي سلسلة من أفضل المواصفات والمميزات مع أفضل التقنيات والخامات وتعتبر هي الفئة الرائدة الجديدة في هذا العام 2020 كان التطوير بشكل كبير حيث تم إلغاء فكرة الموتور وتم عمل الثقب, حيث انه يعتبر الأفضل في الاستخدام مع زيادة دقة الشاشة للحصول على أفضل كثافة بكسلات عالية مع دعمها لمعدل تحديث الـ 120 Hz والأداء القوي مع شركة كوالكوم للحصول على أفضل أداء ممكن مع الأهتمام بالكاميرات لتحاول أوبو المنافسة بشكل قوي هذا العام فدعونا متابعينا نتعرف على مواصفات هاتف Oppo Find X 2 Pro وأهم مميزاته وعيوبه وسعره مواصفات هاتف Oppo Find X 2 Pro سوف نتعرف متابعينا على أهم المواصفات كالتالي:- يحتوي هذا الهاتف على الـ NFC . يحتوي هذا الهاتف على شريحتين من نوع Nano Sim. يدعم هذا الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يحتوي الهاتف على أبعاد 165.2×74.4×8.8 ملم. يأتي الهاتف بمتانة وجودة الخامات العالية في تصنيع الهاتف تكون من السيراميك وإصدار من الجلد. يكون الهاتف مقاوم للماء والغبار حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة. تأتي الشاشة بشكل الثقب وتأتي من نوع AMOLED وهي منحنية من الجوانب وتأتي بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ QHD + بدقة 1440×3168 بكسل بمعدل كثافة 513 بكسل. يحتوي الهاتف على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل السادس وتدعم الشاشة الـ HDR10+ ولدعمها لمعدل التحديث الـ 120 Hz. يحتوي الهاتف على ذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا من نوع UFS 3.0 مع وجود ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا من نوع LPDDR 5 . الأداء في هذا الهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكوم وبتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي والمعالج يقدم أداء جيد في تحميل الألعاب الثقيلة. يحتوي هذا الهاتف على الكاميرا الأمامية وتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4. تكون الكاميرا الخلفية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تحتوي الكاميرا الأولى بدقة 48ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7وهي الكاميرا الأساسية للهاتف. تكون الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي الخاصة بالتقريب والتقريب الرقمي. تكون الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الكبير ويحتوي ايضاً على فلاش ثنائي من نوع ليد. يحتوي الهاتف على ميكروفون خاص لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K. يحتوي الهاتف على وسائل الأمان والحماية ويدعم الهاتف مستشعر البصمة. يحتوي الهاتف على معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب. يحتوي الهاتف على واي فاي. يدعم الهاتف بالبلوتوث. يحتوي الهاتف على تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. البطارية تأتي بسعة 4260 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع. يأتي الهاتف بنظام التشغيل الأحدث الـ Android 10 مع واجهة أوبو. يتوفر الهاتف باللون الأسود و باللون البرتقالي. عيوب هاتف Oppo Find X2 Pro هناك عيوب لهذا الهاتف كالتالي:- سعر الهاتف غالي جداً.

لا يوجد مع الهاتف الشحن اللاسلكي.

وزن الهاتف ثقيل عند حمله.

لا يقوم الهاتف بتصوير الـ 8K .

لا يحتوي الهاتف على إمكانية تركيب كارت ميموري لأنه يحتوي على مساحة تخزين كبيرة.

لا يوجد معه سماعات الأذن.

لا يحتوي الهاتف على لمبة الاشعارات ولكن يمكنك المعرفة عن طريق الحواف فهي تضيء في حالة تلقي إشعار . مميزات هاتف Oppo Find X2 Pro هناك عدة مميزات لهذا الهاتف كالآتي:- من أقوى الهواتف التي يمكنك الحصول عليها في وقتنا الحالي والمعالج يقدم أداء ممتاز فهو في المرتبة الثاني بعد الـ Snapdragon 865 Plus . يدعم الـجيل الخامس G5 . البطارية تبقي لفترة طويلة خلال اليوم لأنه يحتوي على موفر في استهلاك البطارية. يكون الشحن السريع بقوة 65 وات لتتمكن من الشحن خلال وقت قصير جداً حوالي ساعة. الهاتف مقاوم للماء والغبار. تكون خامات الهاتف رائدة جداً مع تصميم شيك و مختلف. تدعم السماعات الخارجية الصوت الاستريو وصوت الهاتف عالي . يوجد بالهاتف عوامل أمان سريعة وممتازة. شاشة AMOLED تقدم أداء ممتاز مع وجود طبقة حماية عليها. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ممتازة وكاميرا زوم ممتازة وكاميرا سيلفي ممتازة, وتعد كاميرات هذا الهاتف من أفضل الكاميرات التي يمكنك تجربتها في هواتف هذا العام 2020 . مساحة كبيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام. أسعار هاتف Oppo Find X2 Pro السعر في مصر حوالي 19500 جنية.

السعر في الامارات حوالي 4999 درهم إماراتي.

السعر في السعودية حوالي 5000 ريال سعودي.

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