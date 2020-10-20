نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سناب ويب snapchat web تشغيل السناب شات على الكمبيوتر مع إمكانية تشغيل الكاميرا أيضاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير عن سناب ويب بفرض تشغيل تطبيق السناب شات على الكمبيوتر او اللاب توب، حيث نستعرض رابط دخول سناب ويب وكذلك طريقة تشغيل تطبيق سناب شات على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة وبالتفصيل، مثل رابط واتساب ويب والذي يمكنكم من خلاله تشغيل تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر بنفس إمكانيات التطبيق، بل واكثر من ذلك، وكذلك رابط تيليغرام ويب لتشغيل التليجرام على الكمبيوتر، فهو يعطي تجربة مثيرة، ونتابع معكم عن snapchat web للاستمتاع بهذه التجربة.

سناب ويب

بالفعل يمكنك تشغيل سناب شات على الكمبيوتر مع تشغيل الكاميرا أيضاً، حيث نستعرض المتطلبات اللازمة للدخول على سناب ويب وتشغيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر مع إمكانية تشغيل الكاميرا أيضاً، حيث تبدأ الخطوة الأولى بوجود محاكي كو بلاير على جهاز الكمبيوتر، وهو محاكي اندرويد يتيح لك تشغيل التطبيقات والألعاب على أجهزة الكمبيوتر حيث يمكنكم تثبيت برنامج كو بلاير والبدء في تجربة سناب شات ويب كما هو موضح.

والجدير بالذكر أنه تم تصميم تطبيق سناب شات Snapchat حتى يستخدم على أجهزة الهاتف فحسب، فإنه من الصعب أن يستخدم Snapchat في أجهزة الكمبيوتر ولكن باستثناء الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو اندرويد، وبرغم ذلك إلَّا أن هناك طريقة تستطيع من خلالها أن تقوم بتشغيل سناب شات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلبية لرغبة الباحث عن عن سناب ويب وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على الطريقة هذه بشيء من التفصيل والاهتمام.

تشغيل سناب ويب للكمبيوتر

تثبيت برنامج كو بلاير.

تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي.

تسجيل دخول سناب ويب www.snapchat.com والمتابعة.

وبالتالي يمكنك عرض السنابات الخاصة بك انت واصدقائك بكل سهولة.

وفي حالة حظر سناب شات الخاص بكم، يمكنكم الدخول على رابط فك حظر سناب شات والتعرف على طريقة فك الحظر من خلال الخطوات البسيطة الموضحة.

كيف يمكن تشغيل سناب ويب على الكمبيوتر

إن الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نقوم بتشغيل السناب شات على جهاز الكمبيوتر هي تحميل محاكي أندرويد على الجهاز الخاص بك، وهو برنامج يعمل على محاكاة لنظام أندرويد، إذ نستطيع عن طريقه تحميل تطبيقات الجوال وكذلك استخدامها من متجر Google Play، وكذلك نستطيع تحميل برنامج محاكي أندرويد بأي جهاز حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

ومع تثبيت أي من برامج المحاكاة لنظام أندرويد على جهاز الحاسوب الخاص بك، تستطيع أن تستخدمه لتحمي تطبيق السناب شات على جهازك، كما يعتبر برنامج BlueStacks هو من ضمن برامج محاكاة الاندرويد التي يستخدمها الكثيرون أي أنها شائعة الاستخدام.

إن سناب شات يقوم بحظر استعمال التطبيق من خلال أجهزة المحاكاة بغير ترك أي بديل لاستخدامه على أجهزة الكمبيوتر، ونتباع معكم عن تشغيل سناب ويب للكمبيوتر حيث هناك فريق يعمل على تحديث برنامج BlueStacks المحاكي لنظام أندرويد لكي يحل تلك المشاكل، وانت تستطيع الآن التأكد من خلال إتباع هذه الارشادات من ناحية إذا كنت ستقابل مشكلة أم لا، وبرغم هذا قد يكون هناك مشاكل أثناء تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك في سناب شات، وفيما يلي طريقة تشغيله على جهاز الحاسوب.

قم بالانتقال إلى bluestacks.com/download

قم بالنقر على “تحميل BlueStacks” لتحميل البرنامج على الجهاز.

بعد تحميل البرنامج، قم بالضغط مزدوجًا على exe الذي قمت بتحميله.

اضغط على “تثبيت” ثم ترقب حتى يكتمل التحميل والاستخراج.

قم بالضغط مزدوجًا على تطبيق Google Play Store حتى تقوم بفتحه.

اختر تسجيل الدخول.

بعد أن تقم بتسجيل الدخول سوف تنتقل في الفور إلى متجر Google Play.

في خانة البحث، قم بكتابة ” snapchat” وقم بالنقر على مفتاح Enter أو قم بتحديد خيار snapchat الأول.

قم بتثبيت التطبيق.

قم بتحديد فتح حتى يتم فتح التطبيق Snapchat.

قم بتحديد تسجيل الدخول لكتابة اسم مستخدم Snapchat المتعلق وكذلك كلمة المرور.

وبهذه الشرح يتم تشغيل سناب ويب بكل سهولة.