نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنافس ايفون 12.. أفضل 5 هواتف أندرويد “السعر والمواصفات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الأسبوع الماضي شركة آبل هواتفها الجديدة أيفون 12، والتي قدمت الكثير من المزايا الجديدة في عالم الهواتف الذكية، وقد جاء هاتف Iphone 12 في 4 نسخ مختلفة، ومن المتوقع أن تحقق تلك النسخة مبيعات كبيرة لشركة آبل، على الجهة المقابلة المنافس الأساسي لهواتف آيفون هي الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، حيث تعتبر هواتف الأندرويد هي الأكثر انتشاراً واستخداماً عالمياً، بسبب أنها تقدم العديد من المزايا التكنولوجية بأسعار تنافسية، فسعر هواتف ايفون مقارنة بغيرها تعتبر غالية نوعاً ما.

هواتف أندرويد تنافس ايفون 12 الجديد

يفضل بعض المستخدمين نظام الأندرويد على نظام IOS لهواتف آيفون الجديدة، وذلك نتيجة التعود على استخدام هذا النظام منذ سنوات، العامل الثاني السعر المناسب وتعدد الخيارات نتيجة المنافسة الكبيرة بين الشركات المنتجة لهواتف Android، فلا يقتصر الأمر على شركة واحدة مثل هواتف سامسونج وسوني وجوجل وال جي وغيرها، وعبر تلك التشكيلة الكبيرة من الهواتف نتابع معكم أفضل 5 هواتف من حيث الإمكانيات تنافس هواتف Iphone 12.

1- هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra

عملاق شركة سامسونج هاتف جلاكسي نوت 20 ألترا مع شاشية مقاس 6.9 بوصة، وثلاث كاميرات خلفية بدقة تصل إلى 108 ميجا و12 ميجا و 12 ميجا على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا، أما بالنسبة للمعالج فهو من نوع Exynos 990 ثماني النواة، مع ذاكرة داخلية 256 جيجا ورام 8 جيجا، ويأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، وتطرح شركة سامسونج الهاتف بسعر 995 دولار، ويعادل 3730 ريال سعودي وسعر 15600 جنيه مصري.

2- هاتف OnePlus 8 Pro

انتشرت خلال السنوات الأخيرة الهواتف الصينية الذكية ذات الإمكانيات الكبيرة والسعر المنخفض، وينافس هاتف وان بلس 8 برو هواتف ايفون، فمقاس الشاشة يصل إلى 6.78 بوصة، أما الكاميرا الأساسية فهي رباعية بدقة 48 و8 و48 و5 ميجا بكسل، أما المعالج فهو ثماني النواة من نوع Snapdragon 865، أما سعة التخزين فتأتي في خيارين هما 128 جيجا و256 جيجا، كذلك الرام يأتي في خيارين 8 و12 جيجا، ويأتي هاتف وان بلس 8 برو مع بطارية بسعر 4510 تدعم الشحن السريع، بالنسبة للسعر فيصل إلى 728 دولار أمريكي ما يعادل 2730 ريال سعودي ويعادل 11500 جنيه مصري.

3- هاتف Galaxy S20 FE

هاتف آخر من شركة Samsung ينافس هاتف Apple الجديد ايفون 12 وهو هاتف ١- Galaxy S20 FE، يأتي مع شاشة مقاس 6.5 بوصة، وثلاث كاميرات أساسية بدقة 12، 8، 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، المعالج يأتي من نوع Snapdragon 865 أما الرام فتصل إلى 16 جيجا بايت، البطارية تأتي بسعة 4500 مللي وتقبل الشحن السريع، سعر الهاتف يصل إلى 700 دولار أمريكي يعادل 2625 ريال سعودي ويعادل 11 ألف جنيه مصري.

4- هاتف LG V60

شركة LG الكورية لها اسم شهير في عالم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتنافس عبر هاتفها LG V60 في سوق الهواتف الذكية بقوة، حيث يأتي بشاشة مقاس 6.8 بوصة، بالنسبة للكاميرا الأساسية فتأتي في صورة كاميرا ثلاثية دقة 64 و13 و0.3 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتصل إلى 10 ميجا بكسل، المعالج يأتي من نوع Snapdragon 865 ثماني النواة، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فتصل إلى 128 جيجا مع رام 8 جيجا بايت، البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، ويأتي الهاتف بسعر 825 دولار يعادل 3095 ريال سعودي ويعادل 13 ألف جنيه مصري.

5- هاتف Google Pixel 5

يأتي هاتف Google Pixel 5 مع شاشة 6 بوصة، أما بالنسبة للكاميرا فالأمامية بدقة تصل إلى 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية فيوجد إثنين منها بدقة 16 ميجا و12.2 ميجابكسل، أما المعالج فيأتي من نوعSnapdragon 765 ، سعة التخزين الداخلية 128 جيجا أما الرام فتصل إلى 8 جيجا، سعة البطارية 4080 تدعم الشحن السريع، أما سعر الهاتف فيصل إلى 700 دولار ما يعادل 2625 ريال سعودي ويعادل 11 ألف جنيه مصري.