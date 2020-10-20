ستروين تطلق سيارتها الهجين C5 Aircross الهجين الجديدة

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها الهجين C5 Aircross الهجين الجديدة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن أيقونتها الهجين الجديدة تمتاز بأرقى مستويات الراحة والرحابة الكبيرة في مقصورتها الداخلية وتزخر بالعديد من التقنيات المتطورة.

وتروج الشركة الفرنسية لسيارتها الجديدة من خلال إمكانية قطع مسافة 54 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، وعندما تتضافر جهود المحرك الكهربائي مع محرك البنزين PureTech فإن السيارة الجديدة توفر أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية حتى في الرحلات الطويلة.

وتنطلق السيارة الهجين ستروين C5 Aircross الهجين الجديدة بقوة إجمالية تبلغ 165 كيلووات/224 حصان، ويتيح الشاحن 4ر7 كيلووات الاختياري إمكانية شحن بطارية السيارة في أقل من ثلاث ساعات.

وأكدت الشركة الفرنسية على أن سيارتها الهجين الجديدة تأتي مزودة بأحدث جيل من نظام الاتصالات ستروين Connect NAV، والذي يعتمد على بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي عند احتساب خط السير، مع إظهار محطات شحن البطارية والتزود بالوقود في المنطقة المحيطة بالسيارة، وأعلنت شركة ستروين أن أسعار السيارة C5 Aircross الهجين الجديدة تبدأ من 32 ألف و662 يورو.