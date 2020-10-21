شاهد.. قائمة ألعاب لن تعمل على بلايستيشن 5

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عمر شويل - جدة صنعت شركة سوني عبر جهاز ألعابها الشهير PlayStation جماهيرية عريضة حول العالم، فمنذ طرح النسخة الأولى من الجهاز PlayStation 1 مع نهاية التسعينات وقد سيطر على مجال الإلعاب الإلكترونية تقريباً، حتى ظهر لها بعض المنافسين مثل جهاز Xbox من مايكروسوفت، والذي أحذ جزء من سوق الألعاب العالمية.

وقد تطور جهاز بلايستيشن عبر ما يزيد على عشرون عام حتى وصل إلى النسخة الخامسة منه play station 5، والتي من المقرر أن تقوم شركة سوني اليابانية بطرحه في الأسواق العالمية قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، والتي يزيد خلالها الطلب العالمي على مجال الترفيه.

سعر جهاز بلايستيشن 5

قامت شركة Sony خلال شهر سبتمبر الماضي بنشر تغريده عبر موقع تويتر ذكرت فيه الموعد المبدئي لطرح جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد، حيث حددت الشركة الموعد خلال الشهر المقبل نوفمبر 2020، وقد ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الموعد بالتحديد يأتي يوم 12 نوفمبر المقبل في بعض الأسواق، على أن يكون الطرح في جميع الأسواق العالمية بداية من 19 نوفمبر 2020.

أما بالنسبة لسعر جهاز بلاي ستيشن 5 فقد أعلنت شركة سوني أن الجهاز يأتي في نسختين لتلبية رغبات المستخدمين، الجهاز الأول الأساسي PlayStation 5 ويأتي بسعر 499.99 دولار أمريكي وهو ما يعادل 1875 ريال سعودي، أما الجهاز الثاني فهو PlayStation 5 Digital Edition ويأتي بسعر 399.99 دولار أمريكي وهو ما يعادل 1500 ريال سعودي.

قائمة ألعاب لن تتواجد في PlayStation 5

قامت شركة سوني في وقت سابق بإصدار تعهد بأن ما نسبته 99% من الألعاب المتواجدة حالياً على منصة PlayStation 4 سوف تعمل بصورة طبيعية على جهازها الجديد، لكن العديد من التقارير رصدت بعض الألعاب الشهيرة التي لن تتوافق مع المنصة الجديدة، وهو الأمر الذي دفع الشركات المنتجة لهذه الألعاب لتحديثها وتطويرها للتوافق مع جهاز بلاي ستيشن 5، ووفق التقارير فإن قائمة الألعاب التي لن تتواجد في جهاز سوني الجديد تشمل: