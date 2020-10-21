نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Huawei Y9a بالسعودية والدول العربية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Y9a ، يعتبر أحدث هواتف شركة هواوي التي تم طرحها بالأسواق خلال الأيام الماضية، ويأتي الجوال بشاشة كاملة بدون نوتش، حتى نستمتع بالحجم الكامل للشاشة، والهاتف من الفئة الاقتصادية، حيث يعتبر سعره مناسب جدًا للإمكانيات الكبيرة التي يحتوي عليها، ويدعم الموبايل تشغيل جميع الشبكات ما عدا شبكة الجيل الخامس، ويدعم تشغيل شريحتي اتصال في نفس الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر هواوي Y9a في السعودية والدول العربية.

مواصفات Huawei Y9a

يأتي الجوال بمواصفات كبيرة وممتازة وهى كما يلي:-

تبلغ أبعاد الجوال 163.5*76.5*8.95 مام، ويبلغ وزنه 197 جرام. الهاتف مصنوع من الزجاج بالخلف. يدعم تشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. يدعم الجوال زيادة المساحة الداخلية من خلال كارت ميموري يصل لـ 256 جيجابايت. الهاتف يحتوي على ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت. الموبايل يحتوي على معالج ميديا تيك قوي، من نوع Helio G80، وهو يعمل بتكنولوجيا 12 نانو. يحتوي Huawei Y9a على معالج رسوميات من نوع Mali-G52 MC2. يأتي الهاتف بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي مساحتها 8 جيجابايت. يدعم الموبايل تركيب كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 256 جيجابايت، وهو من نوع Nano Memory، ويتم تركيبة مكان شريحة الاتصال الثانية. الجوال يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم تشغيل الهوت سبوت. يحتوي الجوال على ميكروفون ثانوي، يقوم بعزل الضوضاء أثناء التسجيل أو تصوير الفيديوهات أو التحدث. يحتوي على وسائل الحماية والأمان عن طريق مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج بزر التشغيل. الموبايل يدعم مستشعرات الجيرو سكوب والبوصلة والتسارع والتقارب. يحتوي هواوي Y9a على أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم خاصية الـ LE، وخاصية الـ A2DP. يدعم الجوال خاصية الـ GPS التي تعمل على تحديد المواقع الجغرافية وأنظمة الملاحة. يدعم منفذ 3.5 ملم لتشغيل سماعات الأذن الخارجية. الجوال غير مدعوم بتشغيل خدمات جوجل بلاي، ولكن يمكن تنزيل التطبيقات من خلال App Gallery. يحتوي الموبايل على بطارية قوية سعتها 4200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات. الهاتف جاء بألوان عديدة الأسود والوردي والفضي.

مواصفات الشاشة

تحتوي شاشة Huawei Y9a على مواصفات عديدة وهى كما يلي:-

شاشة جوال هواوي Y9a تأتي بالشكل الكامل ولا تحتوي على نوتش أو ثقب ويطلق عليها اسم Full View.

تأتي بالشكل الكامل ولا تحتوي على نوتش أو ثقب ويطلق عليها اسم Full View. نوع الشاشة IPS LCD ومساحتها 6.63 بوصة.

تأتي الشاشة بجودة الـ HDR وبدقة 1080*2400 بكسل.

الشاشة تدعم أبعاد العرض 20:9 لكي تقوم بعرض محتوى أكبر على الشاشة في مشاهدة الفيديوهات.

تدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode، لتحويل الجوال إلى اللون الأسود بالكامل.

مواصفات كاميرات Huawei Y9a

يحتوي الجوال على خمسة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية وكاميرا واحد أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

كاميرا الهاتف الأمامية (السلفي) أحادية دقتها 16 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F. كاميرا الجوال الخلفية رباعية وهى بارزة للأمام، دقة الأولى 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، والثانية دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم للتصوير الواسع، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F وهى خاصة بالتصوير الماكرو، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في العزل والبور تريه. تحتوي على فلاش ليد رباعي. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ HDR ودقة 1080 بكسل، وتدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل. تدعم الكاميرات المثبت الإلكتروني الـ EIS، لثبات الصورة عند تصوير الفيديوهات.

عيوب هاتف Huawei Y9a

يحتوي الهاتف على بعض العيوب وهى كما يلي:-

يأتي الجوال غير مدعوم بتشغيل خدمات Google Play، لكن يمكن تنزيل التطبيقات من خلال تطبيق App Gallery.

الجوال لا يدعم التصوير بجودة الـ 4K.

هناك هواتف كثيرة تحمل نفس الإمكانيات وأقل في السعر، وهناك هواتف تحتوي على إمكانيات أكبر وبنفس السعر مثل هاتف Huawei Nova 7i.

سعر الهاتف في الدول العربية

سوف نتناول معكم سعر Huawei Y9a بالدول العربية وهى كالآتي:-