نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك لمعرفة أرقام الموبايل القديمة التي حذفت من هاتفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن معرفة الأرقام القديمة المحذوفة من هاتفك بكل سهولة من خلال رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك والذي يمكنك بكل سهولة من استعادة ارقام الجوال التي تم حذفها من الهاتف، فإذا كنت فقط الارقام المسجلة على الجوال الخاصة بك فلا تقلق بعد الآن، حيث يمكنك استعادتها بكل سهولة عن طريق الفيس بوك حيث يسب فقدان ارقام الهاتف قلقاً كبيراً، حيث هناك الكثير من بفقد جواله أو شريحة الموبايل الخاصة به، ولكن المميز في الأمر أن حساب الفيس بوك الخاص بك يعمل على مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، وبالتالي فمن خلال رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك الذي نستعرضه لك تستطيع بك يسر وأمان أن تسترجع جميع ارقام الهاتف المحذوفة والقديمة بكل امان فتابع هذا التقرير.

طريقة مزامنة ارقام الهاتف مع الفيس بوك

إن عملية مزامنة أرقام الجوال وجهات الاتصال مع الفيسبوك التي تجري على الموبايل تعتب نسخة احتياطية لأرقام الجوال المسجلة على الهاتف لديك، وبالتالي يمكنك استرجاعها في أي وقت من خلال رابط استرجاع الأرقام المحذوفة والذي نسترضه بالفقرة التالية، حيث يمكنك مزامنة جهات الاتصال لديك في أي وقت من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق فيس بوك من الهاتف.

الدخول على القائمة ثم “الإعدادات والخصوصية”.

الدخول على “الإعدادات”.

الانتقال إلى نهاية القائمة ثم الدخول على “الوسائط جهات الاتصال”.

ثم تمكين أداة “التحميل المستمر لجهات الاتصال”.

وبالتالي فإن الأرقام المسجلة على هاتفك تم احتفاظ نسخة احتياطية لها على فيسبوك ويمكنك استرجاعها في أي وقت.

رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك

يمكنك الآن تسجيل دخول حسابك على فيسبوك ثم الدخول على رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك والذي يعرض لك جميع جهات الاتصال لديك من خلال قائمة سجل الهاتف التي كانت مسجلة على هاتفك من قبل فمجرد دخولك على رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك تظهر قائمة جهات الاتصال موضح بها الاسم والرقم، وفي حالة ظهور جزء من الرقم يمكنك الضغط عليه ليظهر لك الرقم كامل لاسم الشخص الذي تريده، مع توضيح عدد جهات الاتصال لديك.