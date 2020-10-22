حيلة ذكية لإرسال رسائل واتساب لأكثر من 200 شخص في وقت واحد

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عمر شويل - جدة حيلة ذكية لإنسان رسائل واكتساب لأكثر من 200 شخص في وقت واحد، يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الملايين من الأشخاص حول العالم كله وسهل الاستخدام وهو من التطبيقات التي لا تحتاج تعليم لاستخدامه لأنه في غاية السهولة، وبالتالي يريد بعض الأشخاص أرسال العديد من الرسائل إلى فئة كبيرة من الأشخاص في وقت واحد خاصة في الأعياد والمناسبات الخاصة

وبالتالي تطبيق واتساب لا يساعدك على إعادة توجيه الرسائل أكثر من خمس أشخاص أو مجموعة في وقت واحد، وبالتالي هذه الميزة ليست متواجدة في واتساب وتكون مشكلة كبيرة عند إرسال رسائل متعددة على واتساب، ولكن يوجد خدع ذكية تساعدك على ارسال رسائل أكثر من 256 شخص في وقت واحد.

حيث يمكنك أن تقوم بإرسال من رسالة واحدة إلى فئة كبيرة من الأشخاص في وقت واحد بالإضافة إلى إنشاء بعض المجموعات الخاصة من أصدقائك وزملائك وعائلتك وهذه الخدمة تكون متوفرة لهواتف اندرويد نظام التشغيل is من خلال اتباع الخطوات التالية:

تطبيق واتساب 2020

أولا يجب فتح تطبيق واتساب والضغط على النقاط الثلاثة سوف تجدها في الأعلى من الزاوية اليمنى بعد ذلك سوف يظهر لك خيار New Broadcast تقوم بتحديد الأسماء التي تريد أن تضعها في قائمة تقسم تضغط على العلامة الخضراء سوف تجدها في الجزء الأيمن في الأسفل، وبالتالي تكون هذه الرسائل، وتحديد الاسماء جاهزة الإرسال لها حيث يمكنك ارسال مقاطع فيديو أو صور أو ملفات أو رسائل في وقت واحد للعديد من الأشخاص، ويمكن ان تقوم باعادة التسمية المجموعة وذلك على حسب الرغبة.

مستخدمي هاتف ios

أولا يتم فتح تطبيق الواتساب وتقوم باختيار علامة تبويب الدردشة سوف تجدها في أسفل الشاشة، وتقوم بالضغط على New Broadcast سوف تجدها جهة اليمين في الأعلى ثم تقوم بإنشاء قائمة وإضافة أكثر من 200 شخص وتقوم بين ثلاثة في وقت واحد.