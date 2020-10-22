نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواتساب يعرض حيل ذكية لإرسال رسالة لأكثر من 200 صديق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمتع هذا التطبيق باستخدام متنوع من قبل المواطنين في جميع دول العالم، حيث سهل هذا التطبيق على تقريب المسافات وفقاً لأحدث التكنولوجيا المتطورة، وهناك البعض يستخدم هذا التطبيق في إرسال التهاني، ومن خلال متابعة الإعدادات الأخيرة التي أشار إليها التطبيق أنه من الصعب أن يتم إعادة توجيه الرسالة لأكثر من 5 أشخاص أو مجموعات في وقت واحد، وفي مثل هذه الحالة يواجه العديد من الاشخاص مشكلة كبيرة في إرسال الرسائل على واتساب وبحسب موقع kalinga tv فإن ذكية للتحايل على هذه السياسة وهي تمكنك من إرسال إلى 256 شخصاً في وقت واحد

وقد أثبت التقرير الخاص بالتطبيق أن هناك ميزة تسمى Broadcast new في واتساب تمكن الفرد من إرسال رسالة واحدة للعديد من الأشخاص في وقت واحد، كما يمكنك تكوين مجموعات مختلفة من الأشخاص من أصدقائك وعائلتك وزملاء العمل، ويمكن استخدام هذه الميزة من قبل مستخدمي أندرويد ونظام التشغيل ISO عن طريق الخطوات التالية التي نعرضها من خلال هذا المقال.

أولاً مستخدمي واتساب أندرويد :

افتح واتساب وانقر على النقاط الثلاث التي تظهر في الزاوية اليمنى سترى خيار new broadcast حدد أسماء الأشخاص الذين تريد تضمينها في قائمتك ثم انقر فوق العلامة الخضراء الموضحة في الجانب الأيمن السفلي بهذه الخطوة البسيطة تكون قائمتك جاهزة ويمكنك إرسال رسائل أو مقاطع فيديو أو صور أو أي ملف للعديد من الأشخاص في وقت واحد يمكنك أيضا تسمية هذه المجموعة حسب رغبتك

ثانيا لمستخدمي ios :

افتح تطبيق واتساب انتقل إلى علامة تبويب الدردشات في أسفل الشاشة انقر على new broadcast في أعلى اليمين انشىء قائمة بإضافة أكثر من 200 شخص يمكنك الآن إرسال الرسائل معاً

واتساب و ميزة جديدة تنافس تطبيق زووم ZOOM:

يخطط تطبيق واتساب إلى العديد من المميزات التي تهدف إلى تميزه، حيث أعلنت عن إضافة ميزة حديثة تجعل هذا التطبيق منافساً لتطبيق زووم، حيث يسهل هذا التطبيق على المستخدمين إمكانية إجراء كل من المكالمات الصوتية والفيديو عبر إصدار سطح المكتب، وقد أوضح موقع techradar فإن هذه الميزة قد تجعل واتساب ويب بديلاً عملية تطبيق زووم متابعا حتى الآن كان واتساب ويب أداة مفيدة فقط لإرسال واستقبال النصوص والصور لكن المطورين يعملون بجد لإتاحة إمكانية استخدام التطبيق لإجراء مكالمات الصوتية والمرئية أيضاً وفقا لما ذكره موقع WABETAINFO المتخصصون في اكتشاف ميزات واتساب ستظهر أزرار المكالمات في أعلي يمين واجهة الويب وأثناء إجراء المكالمة ستظهر لك نافذة منبثقة صغيرة أسفل الشاشة وعلى الرغم من أن الميزة لم يتم إطلاقها رسمياً بعد تكهن الموقع أنها ستصل في غضون أسابيع، وهناك تحديثات جديدة على الواتساب بما في ذلك خاصية التدمير الذاتي للرسائل والوسائط المنتهية الصلاحية التي يتم حذفها من الدردشة بمجرد عرضها