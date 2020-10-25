نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية.. شاهد رسائل واتساب التي حذفها المرسل قبل أن تقرأها في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الأشهر في المحادثات الفورية عالمياً، لكن أحيانا قد تتعرض للاحراج عند استخدام التطبيق، فبعض الأشخاص أو جهات الاتصال لديك تقوم بإرسال رسالة لك، بعدها مباشرة يقوم بحذف الرسالة دون أن تقرأئها، وبعدها يسألك عن مضمون الرسالة المرسلة لك عبر تطبيق WhatsApp، عندها قد تشعر بالإحراج الشديد، كما يوجد أحيانا دافع قوي أو نوع من الفضول الشديد في معرفة مضمون رسالة الواتس التي تم حذفها.

ميزة حذف الرسائل في واتساب

أطلق تطبيق واتساب الشهير ميزة حذف الرسائل خلال عام 2017، وذلك حتى يتيح الفرصة للمستخدمين أن يتراجعوا عن إرسال المحادثة إذا كانت حدثت بالخطأ مثلا، لكن البعض يرى أن ميزة حذف الرسائل في WhatsApp مزعجة نوعاً ما، خاصة إذا تم حذف الرسالة دون أن يتمكن من قرائتها، فقد تحتوي رسالة الواتس آب على بعض المعلومات الهامة أو طلبات العمل، لكن الطرف المرسل حذفها دون أن يلاحظ أنك لم تقرأئها بعد.

كيفية استرجاع رسائل WhatsApp المحذوفة

نشر موقع entrepreneur العالمي بعض الحيل الذكية التي يمكن لك استخدامها في استرجاع الرسائل المحذوفة في واتساب بسهولة، ويتم هذا الأمر عبر استخدام عدة تطبيقات آخرى وهي:

1- تطبيق WhatsApp Removed +

يتوافر هذا التطبيق على متجر جوجل بلاي Google Play لتطبيقات هواتف الأندرويد الشهير، ويقوم هذا التطبيق بمتابعة كافة الرسائل المرسلة لك عبر واتساب، وعندما يكتشف إشعار أو حذف رسالة فسوف يظهر لك تنبيه بهذا الأمر مع أخذ نسخة احتياطية من الرسالة المحذوفة، ويعمل هذا التطبيق مع الرسائل النصية فقط المرسلة عبر الواتس آب، أما أي رسائل آخرى سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو محادثات صوتية فلا يقوم بأخذ نسخ احتياطية منها، ولاستخدام التطبيق قم بتحميله من المتجر وامنحه إذن للوصول إلى محادثات واتساب أولاً.

2- تطبيق Notisave

مثل التطبيق السابق يتوفر هذا التطبيق في متجر جوجل بلاي، ويقوم بمتابعة كافة الرسائل النصية فقط المرسلة لك، ويقوم بعمل نسخ احتياطية منها حتى يمكن لك استرجاعها في حالة حذف أي منها، كما يتوافر هذا التطبيق أيضا في هواتف آيفون Iphone من شركة آبل، وللاستمتاع بمزايا هذا التطبيق يجب عليك تحميله أولاً من متجر التطبيقات وفق الهاتف الذي تملكه سواء كان جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو آب ستور لهواتف ايفون، بعدها تمنح التطبيق الإذن بمتابعة رسائل واتساب أولاً.