بايبال تسمح بتداول و البيع و الشراء عن طريق العملات المشفّرة على شبكتها

انضمّ العملاق بايبال الى سوق العملات المشفّرة اذ ان الموقع سوق يسمح قريبًا لمستخدميه بحيازة العملات المشفرة في محفظة بايبال كما سيسمح لمستخدميه بالقيام بعمليات بيع و شراء عن طريق هذه العملات.

بذلك سيتمكن مستخدمي بايبال من التسوق على أزيد من 26 مليون موقع حول العالم عن طريق العملات المشفرة مع بداية سنة 2021.

ترغب بابيال عن طريق هذا التوجّه المفاجئ نحو سوق العملات الالكترونية تجهيز شبكتها للعملات الرقمية الجديدة التي تطوّرها البنوك المركزية حول العالم لمواكبة تزايد الطلب على هذه العملات. اذ قامت العديد من البنوك المركزية بالتعبير عن رغبتها لتطوير نسخ قمية من عملاتها في السنوات القادمة. كما قامت شركة فيسبوك بقيادة مجموعة من الشركات التي اتّحدت لتطوير عملة الكترونية تحمل اسم ليبرا Libra سنة 2019.

يذكر ان بايبال كانت احد الشركات المساهمة في تطوير مشروع عملة Libra قبل أن تخيّر الانسحاب من المشروع قبل أشهر.

تشير التقارير الى ان العملات التي ستسمح بها منصّة بايبال في البداية هي البيتكون، البيتكون كاش، ايثريوم و اللايتكوين.