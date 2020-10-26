نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب يواصل إصدار التحديثات البرمجية، وذلك كعادة كل التطبيقات المتواجدة على المتاجر الإلكترونية لمواجهة طلبات واحتياجات مستخدميها، لذلك تصدر معظم التطبيقات الشهيرة ومن أبرزها WhatsApp تحديث مرة على الأقل كل عام، كما أن التحديث يساهم في دعم كفاءة تشغيل التطبيق، ويعمل على استغلال كافة أمكانيات الهاتف الذكي الحديث سواء كان هاتف ايفون أو هواتف أندرويد المختلفة، ومن أشهرها سلسلة هواتف Samsung Galaxy وهواتف شركات سوني وال جي وغيرها من الشركات.

إيقاف تشغيل واتساب على الهواتف الذكية

تصدر الهواتف الذكية بتحديثات كبيرة في الإمكانيات المادية مثل الذاكرة الداخلية وحجم الرام وحجم الكاميرا، وعلى الجانب الآخر التحديثات تشمل أنظمة تشغيل تلك الهواتف، مثال على ذلك هاتف ايفون 12 الجديد المعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية سوف يأتي مع أحدث نظام تشغيل في شركة آبل للهواتف وهو IOS 14، كذلك الحال في نظام الأندرويد من شركة جوجل.

على مدار تلك السنوات صدرت العديد من إصدارات التشغيل للهواتف الذكية، ونتيجة لذلك الأمر تتخلى العديد من التطبيقات مثل WhatsApp عن دعم تلك الأنظمة القديمة جداً، وتعلن إدارة الواتس عن إيقاف العمل على الهواتف الذكية التي تعتمد بصورة أساسية على هذه الأنظمة القديمة.

قائمة هواتف ايفون واندرويد لن يعمل عليها WhatsApp

يتوافر تطبيق واتس آب للعمل على معظم أنظمة التشغيل للهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو ايفون، كذلك يقدم تطبيق واتساب خدمات المراسلة الفورية على أجهزة الحاسب الآلي عبر استخدام واتساب ويب WhatsApp Web، وفي هذا الشأن أعلنت إدارة فيسبوك المالكة للتطبيق قائمة تشمل مجموعة من الهواتف الذكية التي سوف يتوقف تطبيق واتساب عن العمل عليها بصورة نهائية مع بدايات العام الميلادي القام 2021 إن شاء الله.

هواتف اندرويد لن يعمل عليها واتساب

سوف يتوقف عمل واتساب على جميع أجهزة الأندرويد المتواجد بها نظام تشغيل أقل من النسخة 4.0.3، ومن تلك الهواتف ما يلي:

سامسونج جلاكسي اس 2 Samsung Galaxy S2. موتورولا درويد رازر Motorola Droid Razr. إل جي أوبتيموس الأسود LG Optimus Black. اتش تي سي ديزاير HTC Desire.

هواتف ايفون لن يعمل عليها واتساب

سوف يتوقف عمل واتساب على جميع أجهزة آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقل من IOS 9 ومن أمثلة تلك الهواتف ما يلي: