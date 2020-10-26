نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تطبيقات الهاتف للسعودي والمقيم التي لا غنى عنها علي الإطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية اهم وافضل خمسة تطبيقات للهاتف لا غنى عنهم إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم في أراضي المملكة, التطبيقات التي سنتحدث عنها اليوم مهمة جدا في الحياة اليومية بالمملكة لأنها تقدم خدمات عديدة لا غنى عنها سواء للمواطن أو المقيم وتوفر تلك التطبيقات حلول عديدة وبسيطة من اجل اداء الخدمات وعمل المستندات والوثائق الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة بالمملكة.

خدمات مكاتب التوظيف في المملكة

التطبيق الأول الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو تطبيق أبشر وهو تطبيق تم إطلاقه من قبل وزارة الداخلية السعودية لتقديم العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطن والمقيم، ومن ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق أبشر خدمة استخراج بطاقة الهوية الوطنية السعودية، أو إصدار بطاقة الإقامة وتجديدها، وأيضا إصدار جوازات السفر وتجديدها، وكذلك خدمات المرور كإصدار رخص القيادة وتجديدها وإصدار التفاويض، بالاضافة إلى العديد من الخدمات الاستعلامية للجوازات والأحوال المدنية وغيرها, وتطبيق أبشر مهم جدا لا غنى عنه في حياة المواطن السعودي أو المقيم.

التطبيق الثاني الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو تطبيق الراجحي، من المؤكد أن بنك الراجحي يتمتع بشعبية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، والكثير من المواطنين والمقيمين لديهم حساب في بنك الراجحي والبنك يقدم تطبيق خدمي مالي يسمى تطبيق مباشر الراجحي أو تطبيق موبايل الراجحي تستطيع من خلاله إجراء عمليات التحويلات المحلية او التحويلات الدولية، وكذلك تسديد الفواتير المختلفة مثل فاتورة الكهرباء أو الإنترنت أو الجوال.

التطبيق الثالث هو تطبيق شركة الاتصالات السعودية أو تطبيق StcPay، وهو تطبيق هام جدا للسعودي والمقيم، ويُعد بمثابة حساب بنكي سواء للمواطن او المقيم يستطيع من خلاله دفع الفواتير وإرسال الحوالات الدولية، وكذلك الشراء من المحلات التجارية المُعتمدة لدي شركة الاتصالات السعودية , ويتميز تطبيق شركة الاتصالات السعودية بسرعته في أداء الخدمات ودفع الفواتير وإرسال الحوالات فقط عن طريق قراءة رمز QR يمكنك تسديد أي فاتورة.

التطبيق الرابع الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو تطبيق حراج وهو تطبيق هام جدا ومفيد للأشخاص الذين يهتمون بالبيع والشراء الإلكتروني حيث تستطيع من خلاله القيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت وذلك سواء للمواطن السعودي أو المقيم ويمكنك من خلاله شراء أو بيع أي شئ تتخيله مثل سيارة أو جوال أو جهاز كمبيوتر أو لاب توب وغيرها من الأشياء، وذلك عن طريق العرض والطلب بين البائع والمشتري.

التطبيق الأخير معنا اليوم هو تطبيق Wego للسفر والسياحة ,وتستطيع من خلال هذا التطبيق مباشرة حجز رحلة طيران مناسبة لك من خلال إدخال تفاصيل الرحلة حيث يقوم التطبيق بالبحث في اكثر من 700 موقع حجوزات ويمكنك تشغيل خاصية الفلترة لاختيار الرحلة المناسبة لك ,وأيضا تستطيع حجز فنادق الإقامة والتعرف علي افضل وانسب العروض من خلال هذا التطبيق.

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن أهم تطبيقات الهاتف التي لا غنى عنها للسعودي والمقيم، وتعرفنا على أفضل 5 تطبيقات في السعودية تقدم خدمات للأفراد، وأهمية كل تطبيق والخدمات الإلكترونية التي يقدمها.