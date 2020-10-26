بالفيديو.. ابتكار تقنية جديدة لتشغيل الأجهزة المنزلية الذكية عن بعد بدون إنترنت

توصلت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات، إلى طريقة ثورية، لتشغيل الأجهزة المنزلية الذكية عن بُعد، كبديل عن استخدام خدمة الإنترنت في الهواتف الذكية.

وذكر موقع TechGenyz التقني، أن الشركة الصينية، نجحت في استخدام تقنية راديوية مستحدثة، وهي ”النطاق فائق العرض UWB“، للتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد.

ووفقا للشركة الصينية، فإن هذه التقنية يمكنها تشغيل الهواتف للعمل مثل أجهزة التحكم عن بعد التقليدية، وذلك بدلا من استخدام الأشعة تحت الحمراء.

وتستخدم تقنية UWB، طاقة منخفضة، وموجات راديو قصيرة المدى وعالية النطاق لنقل البيانات، حيث يبدأ نطاقها من 500 ميجاهرتز، أو على الأقل يفعل ذلك جهاز Xiaomi UWB.

يُذكر أن هذا النطاق الترددي الكبير، يُستخدم في الشاشات اللاسلكية، وأجهزة توجيه خدمة الإنترنت ”راوتر“، وحتى طابعات الجيب المحمولة، حيث يتميز بوجود نقص كامل في التداخل مع اتصال على نطاق ضيق، والموجة الناقلة للبيانات.

وتكمن عبقرية شاومي في هذه الحالة، في أنها استخدمت نطاق تقنية UWB، لمنح الأجهزة بعض الوعي المكاني، حيث ستكون هذه الأجهزة قادرة، ليس فقط على تحديد موقعها، ولكن أيضا تحديد التوجيه إلى الأجهزة الأخرى، والاتصال بين الأجهزة المختلفة بسلاسة.

وقدمت الشركة الصينية عرضا توضيحيا للطريقة الجديدة في تشغيل الأدوات الذكية المنزلية، حيث قالت: “ إن هاتف Xiaomi Mi 10 يمكنه الاتصال بسهولة مع أي جهاز ذكي والتحكم فيه تماما مثل جهاز التحكم عن بُعد التقليدي، وكل ما يحتاجه المستخدم هو القيام بتوجيه الهاتف الذكي إلى الأجهزة التي يرغب في التحكم بها عن بعد“.

ومع ذلك، تحتاج التقنية لبعض المتطلبات لتشغيل هذا النوع من الاتصال، حيث تتطلب معدات هوائية مخصصة لذلك.

جدير بالذكر، أن معظم الأجهزة المنزلية الذكية تأتي مع خيار التحكم في تشغيلها عبر هاتف ذكي متصل في خدمة إنترنت، حيث تواجه هذه الطريقة في بعض الأحيان فاصلا زمنيا بين عملية التحفيز والاستجابة، لجعل الأجهزة تعتمد بالكامل على اتصال الشبكة، ولتجاوز هذه المشكلة، توصلت شاومي إلى هذا الحل كبديل.